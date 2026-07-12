Xico, Ver.- Las calles coloridas de Xico, un Pueblo Mágico que celebra a Santa María Magdalena, fueron tomadas por cientos de danzantes para mantener viva una tradición centenaria que combina la fe católica con las raíces indígenas y la herencia española.

Los hombres, mujeres y niños ataviados con coloridos trajes y máscaras sorprendentes —quienes bailan, brincan y gritan al compás del repique de la música tradicional y el estallido de los cohetes— encabezaron la Recepción de los Floreros, una de las ceremonias que marca el inicio de la elaboración del monumental arco floral dedicado a la patrona del pueblo.

Cuando todas las danzas características se encuentran en Xico —una región asentada a 35 minutos de Xalapa, la capital veracruzana—, aparece un mosaico de historia, fe y color.

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Habitantes, danzantes, músicos y mayordomos acogen a los llamados floreros, aquellos que regresan de las zonas boscosas después de recolectar la flor de cucharita, el chimal, el tencho y el bejuco para confeccionar la principal ofrenda de las fiestas patronales.

Xico se llena de fe y color. Foto: Édgar Ávila Pérez

Todo es bulla, un amasijo de música, zapateado y fervor que hacen propio todas las generaciones: una habitual estampa es ver a los padres con niños y niñas vestidos a la vieja usanza; observar a los mayores, junto a jovencitos, con los cencerros; y a docenas portando con orgullo las máscaras de toros, payasos y moros.

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Los penachos y sonajas de Los Tocotines evocan el encuentro entre los pueblos originarios y la tradición cristiana, recuerdan el complejo proceso de la Conquista y el nacimiento de una identidad mestiza; las figuras solemnes de la Danza Cruzada o de las Dos Reinas avanzan como una ofrenda de gratitud y fe, llevando sobre el pecho la cruz como símbolo del compromiso espiritual adquirido con Santa María Magdalena.

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Mezclados, irrumpen Los Santiagos, cuyos combates coreográficos representan la eterna lucha entre el bien y el mal, la victoria de la fe y la protección del santo guerrero sobre la comunidad; Los Negros de Bayera recorren el contingente como custodios de la celebración, preservando el orden de la procesión y fortaleciendo el vínculo entre danzantes y espectadores.

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Los integrantes de la Banda Cruzada, con movimientos precisos al compás del violín y la vihuela, expresan disciplina, armonía y el cumplimiento de las promesas ofrecidas a la patrona; y los Payasos, la expresión más festiva de la tradición, con máscaras de madera y vistosos atuendos, arrancan sonrisas y acercan la celebración al pueblo, recordando que la devoción también puede manifestarse mediante la alegría compartida.

Xico se llena de fe y color. Foto: Édgar Ávila Pérez

Así, con esa alegría, reciben las plantas para la elaboración del arco floral, uno de los mayores actos colectivos de fe de los xiqueños: artesanos y arqueros trabajan durante varios días entrelazando miles de flores y ramas de bejuco sobre una estructura de madera que cada año presenta un diseño distinto con motivos religiosos.

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El arco floral alcanza hasta 21 metros de altura y un peso cercano a las dos toneladas, el cual es cargado por decenas de hombres en una procesión por las calles de Xico antes de ser levantado en la fachada de la parroquia, donde permanecerá presidiendo las celebraciones en honor a la santa.

La Recepción de los Floreros vino precedida, un día antes, por la llamada Noche de los Cencerros, que marcó el origen de las fiestas patronales. El estruendoso sonido de cientos de cencerros, cargados por hombres y mujeres, rompió con la tranquilidad del pueblo.

La tradición cuenta que los cencerros asemejan al ganado que acompañaba a los hombres que salían antiguamente a buscar la flor de cucharita; por lomque hoy durante su recepción también su sumaron a los danzantes.

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Aunque la festividad de Santa María Magdalena se celebra el 22 de julio, las actividades religiosas y populares se realizan durante todo el mes, un mes de fiesta y tradiciones que va desde procesiones hasta danzas tradicionales y ofrendas.

LL