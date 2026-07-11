Zacatecas. - Una niña de 10 años de edad se debate entre la vida y la muerte, luego de ser agredida física y sexualmente por un adolescente de 13 años en el municipio de Tabasco, quien ya fue identificado, pero, por la legislación vigente, las autoridades están impedidas de detener y enviar a prisión al agresor por ser menor de edad.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, dijo a EL UNIVERSAL que la niña fue agredida sexualmente por el menor en una brecha y dentro de la información preliminar que se ha recabado, el agresor también le causó graves lesiones físicas, ya que la golpeó con piedras en el rostro y varias partes del cuerpo.

Precisó que la tarde de este viernes se tuvo conocimiento de este hecho, al recibir el reporte de las autoridades de seguridad, así como del Sistema Estatal DIF, para atender una agresión que sufrió la niña, que tuvo que ser trasladada en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública desde el municipio de Tabasco al Hospital General de Zacatecas, donde actualmente es atendida.

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Una niña de 10 años de edad se debate entre la vida y la muerte, luego de ser agredida física y sexualmente por un adolescente de 13 años. | Foto: Pixabay.

Mencionó que, hasta la tarde de este sábado, el estado de salud de la niña se reportaba como grave, quien ya es atendida por personal especializado.

Ante este hecho tan grave, también la víctima cuenta con una red de apoyo, además de que se le ha destinado una red de contención brindada por el Sistema DIF, junto con personal especializado de las Fiscalías de Género y Derechos Humanos, para atender el caso.

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El Sistema Penal de México establece que los adolescentes de 12 a los 17 no pueden enfrentar un proceso penal. | Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Respecto a la situación legal del adolescente agresor, el fiscal precisó que, aunque ya se logró ubicarlo, no se puede detener por tener 13 años; quien ya se encuentra con autoridades y sus familiares, incluso, este sábado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía zacatecana para el esclarecimiento de los hechos.

El fiscal dijo que, en caso de que se cuente con los datos suficientes, se hará la citación correspondiente para llevar al adolescente ante el juez de control; sin embargo, recordó que el Sistema Penal de México establece que los adolescentes de 12 a los 17 no pueden enfrentar un proceso penal y, en específico, el grupo etario de 12 a 13 años no puede ser llevado a prisión o privado de la libertad con sanciones de internamiento.

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JACL/cr