[Publicidad]
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de 6 elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) en Tabasco, por su presunta participación en los delitos de secuestro y extorsión.
Los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco fueron identificados como Carmen N., Rubén N., Carlos Mario N., Edi N., Francisco Javier N. y Joan Darío N.
A través de un comunicado, la Fiscalía reveló que dicha captura se efectuó en las inmediaciones de la propia corporación policiaca y forma parte de las acciones de investigación y combate a los delitos de secuestro y extorsión.
Lee también Reportan nuevo ataque con machete en Sinaloa; menor de edad es atacado por dos jóvenes en playas de las Salinas
El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.
Tras su detención, las seis personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho.
[Publicidad]
Sin profundizar en los detalles del caso, informó que, estos resultados derivan directamente del intercambio de información, las labores de inteligencia e investigación, así como de la coordinación operativa entre las distintas autoridades que integran la FIRT Olmeca.
Lee también Denuncian ataques de La Familia Michoacana en la sierra de Tierra Caliente de Guerrero; "ayuda, nos están tirando", claman mujeres
Asimismo, aclaró que la actuación de todos los cuerpos participantes se realizó con estricto apego a la legalidad, al debido proceso y al pleno respeto de los derechos humanos.
[Publicidad]
Este hecho ocurre en un contexto donde la ciudadanía en Tabasco ha hecho públicas múltiples denuncias en contra de elementos policiales que presuntamente se han extralimitado en sus funciones.
Entre las quejas recurrentes de los ciudadanos, quienes se dicen víctimas del actuar policial, destacan señalamientos por abuso de autoridad, detenciones ilegales, fabricación de delitos, extorsión e incluso asesinato.
Río desbordado arrastra una patrulla en Santa Clara Ocoyucan, Puebla; realizan operativo para localizar a policía desaparecido
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Encuentro Arte, Escuela y Comunidad 2026: Conarte celebra 20 años de trabajo
Metrópoli
Cablebús CDMX suspenderá servicio por revisión anual; estas son las fechas de cierre por línea
Espectáculos
Darrell Sheets, de "¿Quién da más?", dejó una nota en la que habló de "acoso en Facebook" antes de morir
Estados
Instituto Electoral de Sinaloa aprueba financiamiento para dos nuevos partidos; cada uno recibirá más de 1 mdp
Al día
“Soy víctima de la ultraderecha”: Rubén Rocha Moya reaparece tras 69 días y rechaza acusaciones
Espectáculos
LCDLFMX4: ¿Aldo Rendón será el cuarto habitante confirmado? Estas pistas lo revelarían
Fútbol
"Oficialmente, soy el entrenador: Joel Huiqui revela el ambicioso plan de Cruz Azul
Fútbol
FIFA le dará más de 2 millones de pesos a Chivas por mundialistas