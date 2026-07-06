Tabasco. - La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, informó que entre enero y junio de 2026 se han iniciado 735 procedimientos de investigación en contra de servidores públicos de la propia institución.

Ante ello se han aplicado ocho ceses y tres suspensiones temporales (con una duración de 3 a 6 meses), mientras que 16 personas fueron separadas de sus cargos, a raíz de las quejas interpuestas por medios directivos, otros entes públicos y la propia ciudadanía.

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Por otro lado, informó que, actualmente se encuentra vigente una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en contra de un elemento de la Policía de Investigación, relacionado con hechos ocurridos en el municipio de Tenosique.

Por otra parte, dos servidores públicos fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada; su proceso penal avanza en la etapa intermedia bajo la medida de prisión preventiva justificada.

Finalmente, en el municipio de Macuspana, cuatro hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para el Combate al Abigeato, quedando a la espera de que se resuelva su situación jurídica.

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