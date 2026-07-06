La inteligencia artificial volverá a formar parte de la programación del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), pero sus organizadores tienen clara una postura, ninguna tecnología puede sustituir la capacidad humana para crear historias.

A unos días de que arranque la edición 29 del encuentro, su directora, Sara Hoch, explicó que las actividades dedicadas a la inteligencia artificial no buscan promoverla como un reemplazo de cineastas, guionistas o realizadores, sino abrir un debate sobre los retos éticos que plantea para la industria audiovisual.

"No hay nadie que pueda contar nuestras historias, nuestras experiencias humanas, más que un ser humano. Quiero seguir recordando que la luz nace dentro de nosotros, que la creación nace dentro de nosotros", afirmó durante la presentación oficial del GIFF.

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Hoch recordó que el festival comenzó a abordar este tema hace cuatro años, cuando aún eran pocas las voces que advertían el impacto que tendría esta tecnología en distintas industrias.

"Hace cuatro años el festival fue powered by inteligencia artificial porque sentí que nadie le estaba haciendo caso a algo que venía muy fuerte. Hoy seguimos poniendo el tema sobre la mesa porque es una conversación que tenemos que dar", señaló.

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La directora insistió en que el objetivo no es rechazar el uso de estas herramientas, sino analizar cómo pueden convivir con los procesos creativos sin desplazar a quienes hacen cine.

"Lo que presentamos alrededor de la inteligencia artificial genera una discusión que tenemos que hacer: marcar diferencias, entender qué es comercial y dónde quedamos los seres humanos dentro de un producto que hoy puede generarse en cuestión de minutos", agregó.

La discusión también alcanzará al ámbito académico. Hugo Villa, director general de Actividades Cinematográficas de la UNAM, explicó que la universidad desarrolla distintos proyectos relacionados con la IA y que, incluso, publicará un libro sobre los retos éticos que plantea su uso.

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"La UNAM emprendió hace algunas semanas una reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial y el futuro que eso significa para la educación y para el país", explicó.

La edición 29 del GIFF se llevará a cabo del 24 de julio al 2 de agosto en Guanajuato Capital y San Miguel de Allende bajo el lema "Un viaje al corazón de nuestra especie". Además de las conferencias y talleres dedicados a la inteligencia artificial, el festival proyectará 203 películas de 55 países y rendirá homenaje a Cecilia Suárez, Marina de Tavira, Inna Payán y, de manera póstuma, a Marisa Paredes.

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