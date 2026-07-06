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LA PAZ, BCS. — Un turista estadounidense fue rescatado la tarde de este lunes luego de presentar complicaciones para salir del mar en una playa del corredor turístico de Los Cabos, informaron cuerpos de emergencia.
El Departamento de Bomberos de San José del Cabo informó que el reporte fue recibido alrededor de las 17:10 -hora local-, por lo que personal de la Estación Centro se movilizó a la playa ubicada frente al hotel Royal Solaris para realizar un rescate acuático.
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Los rescatistas lograron extraer del agua a un hombre de nacionalidad estadounidense, originario del estado de Georgia, quien fue valorado por el personal paramédico.
Tras la primera valoración, el turista fue trasladado a un hospital en código amarillo, clasificación utilizada para pacientes con lesiones o afectaciones que requieren atención médica, pero sin que representen riesgo inmediato para la vida.
Los Cabos concentra algunas de las playas más visitadas del país y durante los periodos vacacionales las autoridades mantienen llamados permanentes para respetar la señalización sobre condiciones del oleaje y atender las recomendaciones de guardavidas y cuerpos de rescate.
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