Guanajuato, Gto.- El Mundial 2026 provocó la visita de decenas de miles de turistas nacionales y extranjeros al estado de Guanajuato, con un millonario flujo de dinero para beneficio de prestadores de bienes y servicios de diversos municipios.

El turismo repuntó desde el 11 de junio, cuando comenzó la justa deportiva, al 5 de julio de 2026, y sigue a la fecha.

En ese lapso aumentó un 4 por ciento la cifra de visitantes y se elevó un 8 por ciento la derrama económica, con relación al mismo periodo del año pasado.

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En este periodo, que marcó la participación de la Selección Mexicana en el torneo, llegaron un millón 847 mil 306 turistas a la entidad, que dejaron cuatro mil 606 millones 385 mil pesos.

La Secretaría de Turismo explicó que se proyectó una buena temporada para hoteleros, restauranteros y en general para toda la cadena de valor.

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Esto dinamiza la economía, trae empleo, y beneficia a todo el sector comercio y de servicios, incluidas las pequeñas tienditas.

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La fiesta del futbol atrajo turistas a varias ciudades de la entidad, sobre todo Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato, Yuriria y León.

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El estado preparó atractivos para recibir a los turistas que recorrieron México en sus pueblos mágicos, rutas del mezcal, vitivinícola y gastronomía.

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