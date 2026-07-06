La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes por presuntas prácticas fraudulentas detectadas durante la aplicación del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, con el objetivo de investigar y sancionar a personas y empresas que habrían engañado a familias y aspirantes mediante la venta de supuestos servicios para garantizar resultados en el examen.

En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que en la segunda jornada de aplicación de la evaluación participaron 158 mil 712 aspirantes, quienes en su mayoría realizaron la prueba sin contratiempos.

No obstante, la institución señaló que identificó acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas conductas que podrían constituir delitos relacionados con esquemas fraudulentos dirigidos a quienes buscan ingresar a alguna de sus licenciaturas.

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La UNAM precisó que la denuncia fue presentada el pasado 3 de julio, con el propósito de que las autoridades correspondientes determinen responsabilidades y eviten que más familias sean víctimas de este tipo de prácticas.

Asimismo, recordó que los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 serán publicados el próximo 17 de julio, conforme al calendario previamente establecido.

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La institución reiteró que actuará de manera firme contra cualquier acción que afecte el debido funcionamiento de las tareas universitarias y refrendó su compromiso con la integridad, la transparencia y la honestidad académica como principios fundamentales de su labor educativa.