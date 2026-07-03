La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su centro de acopio, reunió y entregó 65 toneladas de ayuda humanitaria para ser distribuidas entre la población afectada de Venezuela debido a los terremotos de 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio.

Del 29 de junio y a lo largo de cuatro días, dicho lugar, colocado en el Estadio Olímpico Universitario, recolectó artículos como de higiene, sanidad y cuidado personal; alimentos enlatados y secos; salud e insumos médicos; infancias y maternidad; herramientas, protección y mascotas.

La Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, mediante la Dirección General de Atención a la Comunidad, con el respaldo de las direcciones generales de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria y de Movilidad, coordinó el funcionamiento del centro de acopio.

Donaciones hechas al centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colocado en el Estadio Olímpico Universitario. Foto: UNAM

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Entrega ayuda al Ejército mexicano

Del total recaudado, las primeras 12 toneladas fueron entregadas en el Campo Militar No.1. Como parte de este proceso, personal de la Dirección General de Atención a la Comunidad presentó a las Fuerzas Armadas mexicanas el reporte detallado sobre el inventario correspondiente a los insumos donados.

Para los días posteriores de operación, se elaboraron reportes similares siguiendo las indicaciones de la Embajada de Venezuela en México, en el marco de la coordinación establecida con el Gobierno de México con el objeto de concentrar, clasificar y preparar el envío hacia las zonas afectadas.

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En esas instalaciones, el Ejército mexicano clasifica los donativos por clase de producto y organiza los insumos para integrar despensas familiares. Posteriormente, son transportados por vía aérea y marítima con dirección a Venezuela para su distribución entre las comunidades afectadas.

Donaciones hechas al centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colocado en el Estadio Olímpico Universitario. Foto: UNAM

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Con referencia a la ayuda humanitaria reunida entre el 30 de junio y el 2 de julio, la Máxima Casa de Estudios la canalizó directamente a la embajada de Venezuela en México, que será la encargada de su entrega a las poblaciones impactadas.

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El Centro de Acopio UNAM Solidaria operó del 29 de junio al 2 de julio, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Durante esos cuatro días se reunió un importante volumen de alimentos, agua, artículos de higiene, pañales, leche en polvo, insumos médicos, productos de limpieza y una planta de luz.

La Universidad Nacional Autónoma de México agradeció la participación de la ciudadanía y de su comunidad universitaria por su solidaridad y generosidad.

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dft