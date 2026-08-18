A inicios de año, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) impulsó el proceso de registro de líneas celulares en México, con el fin de fortalecer la identificación de los titulares de líneas móviles y, a su vez, contribuir al combate de delitos relacionados con el uso de la telefonía celular.

Hasta el momento, se han vinculado 71 millones de líneas celulares en México y en los meses siguientes se espera que este número incremente debido al nuevo sistema que implementó la Comisión para que mes con mes, los usuarios realicen este registro de acuerdo con el último dígito de su número.

Sin embargo, la compañía de ciberseguridad ESET ha detectado amenazas de phishing a través de sitios web falsos para el registro de celulares. En estas páginas, se busca robar los dato del usuario.

¡Cuidado! Alertan por sitios web falsos para el registro de celulares. Imagen: Unsplash

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¿Cómo funcionan estos sitios falsos?

El proceso de registro de líneas telefónicas se puede realizar a través del sitio web de la compañía telefónica correspondiente. Pero, ESET señala que este proceso ha sido aprovechado por ciberdelincuentes, los cuales han comenzado a desplegar campañas de phishing mediante la creación de sitios web falsos.

Estas páginas simulan ser páginas oficiales de registro con el objetivo de robar información personal, credenciales de acceso e incluso datos financieros de los usuarios.

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Para atraer a las víctimas, los ciberdelincuentes distribuyen enlaces mediante mensajes SMS, WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones patrocinadas en redes sociales e incluso mediante anuncios en plataformas digitales que dirigen a los usuarios a estos sitios web falsos.

De acuerdo con la compañía, los mensajes suelen incluir mensajes como: "Tu línea será suspendida hoy", "Última oportunidad para registrar tu número", "Evita el bloqueo permanente" o "Confirma tu CURP en menos de 24 horas", entre otros.

Con ello, generan presión al usuario para que haga clic inmediatamente sin revisar cuidadosamente la dirección del sitio web. Vale la pena señalar que estos sitios fraudulentos replican logotipos oficiales, colores institucionales, tipografías, fotografías y elementos visuales característicos de las compañías telefónicas.

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¡Cuidado! Alertan por sitios web falsos para el registro de celulares. Imagen: Unsplash

Algunos de los sitios web que detectó ESET como fraudulentos son:

actagobmx.com.mx

www-claro-ec com.amxdigital.net

registrocelulares.com

registrodelinea.com

registrotelefonico.com.mx

www.mi-telcel-verificar.live

telcel-recarga.com.mx

www.hmc-mex.com.

Una vez dentro de los sitios, los usuarios suelen encontrar formularios en donde se les pide información como CURP, nombre completo, identificación oficial, número telefónico, correo electrónico, contraseñas e incluso datos bancarios (según para validad la identidad).

En algunos casos, los ciberdelincuentes solicitan supuestos pagos para concluir el registro de la línea, activar el servicio o evitar su suspensión.

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En este sentido, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha reiterado que el registro de líneas debe realizarse directamente con cada operador de telefonía móvil y que no existe un portal único del Gobierno para completar este trámite. Además, ninguna compañía te debe solicitar tus datos bancarios ni pagos.

¿Cómo prevenir estos fraudes?

ESET recomienda a los usuarios seguir estas recomendaciones para evitar ser víctimas de alguna estafa:

Revisar cuidadosamente que el dominio corresponda al sitio oficial del operador telefónico.

Evitar ingresar desde enlaces recibidos mediante SMS, WhatsApp o correo electrónico.

Escribir manualmente la dirección del operador en el navegador en lugar de acceder desde enlaces compartidos.

Nunca proporcionar códigos de verificación enviados por SMS a través de formularios web.

Desconfiar de mensajes que amenacen con la suspensión inmediata de la línea o que presionen para actuar con urgencia.

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