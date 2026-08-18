América goleó (3-0) al Atlético de San Luis en la Jornada 4 y con ello recuperó el primer ligar de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas suman 10 puntos, los mismos que los Xolos de Tijuana; sin embargo, su diferencia de goles es mejor que la del cuadro fronterizo; los azulcrema han recibido únicamente un gol.

Por su parte, el equipo que dirige Sebastián "El Loco" Abreu venció (2-1) al Cruz Azul en el Estadio Caliente.

Monterrey que aplastó (6-1) a los Bravos de Juárez y el Atlas, que venció (2-1) a los Tigres, ambos de local, ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente, con nueve unidades.

Toluca (5°), Pumas (6°), Puebla (7°) y Querétaro (8°) completan los primeros ochos lugares, todos con siete puntos.

Chivas también suma siete puntos, pero por la diferencia de goles no alcanza a meterse a los puestos importantes; Cruz Azul, con seis, ocupa el décimo sitio de la clasificación.

[Publicidad]

Lee también Cruz Azul advierte con acciones legales contra influencers tras comentarios misóginos

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX