Tras la renuncia de Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) surge la pregunta de qué pasará con su vacante y cómo se elegirá a la persona que se integre en su lugar.

La renuncia de Soto Fregoso fue anunciada ayer durante su participación en el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026 cuando la magistrada expresó: "He decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional. He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior".

Mónica Soto llegó al cargo en 2016 y ocuparía el puesto hasta 2027; sin embargo, con la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se estableció que las y los actuales magistrados en funciones permanecerían en su puesto hasta el 2028, para posteriormente dar paso a quienes obtuvieron más votos en la elección judicial.

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Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso (05/09/2025). Foto: Especial

La magistrada originaria de Baja California Sur presentó su renuncia ayer 17 de agosto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que preside la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, e informó que sus funciones oficialmente concluyen el 31 de agosto de 2026.

¿Cómo se elige a quién sustituye a Mónica Soto?

De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Política, cuando la vacante de una magistrada o magistrado del Tribunal queda sin ocupación por más de un mes o de manera definitiva, "ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo".

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Cabe destacar que Mónica Soto no fue electa por voto popular puesto que llegó al cargo el 20 de octubre del 2016, cuando las y los magistrados aún eran electos por el Senado de la República y previo a la Reforma Judicial, entonces, ¿cómo se elegirá a la persona que la sustituye?

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La misma Constitución establece en su apartado de "Transitorios" que los cargos de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales federal y locales que no hayan sido objeto de renovación en la elección judicial del año 2025, "se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028", es decir, el puesto de Mónica Soto se elegirá hasta las elecciones previstas para ese año y, quien resulte electo, tomará protesta ante el Senado hasta el primero de septiembre del año 2028.

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Según la Constitución, la renuncia de magistradas y magistrados "solamente procederán por causas graves" y dicha medida deberá ser aprobada por mayoría de los miembros presentes del Senado o, en su receso, de la Comisión Permanente.

¿Qué es y quiénes integran la Sala Superior del TEPJF?

Sala Superior del TEPJF. Foto: Especial

De acuerdo con la página oficial del TEPJF, la Sala Superior es la "última instancia jurisdiccional" en materia electoral que conoce y resuelve de forma definitiva las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos, partidos y otros actores políticos.

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La Sala Superior está conforma por 7 siete magistraturas electorales y tiene su sede en Ciudad de México; sin embargo, tras la renuncia de Janine Madeline Otálora Malassis en 2025, la Sala quedó integrada solo por 6 magistrados: el magistrado presidente Gilberto Bátiz García, Claudia Valle Aguilasocho, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón. Ahora, con la renuncia de Soto Fregoso, la Sala Superior quedará funcional solo con 5 magistrados.

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