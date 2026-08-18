Nueva York. La compañía Walt Disney demandó este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, en inglés) por llevar a cabo una "campaña de represalias" contra la cadena ABC, propiedad de la empresa, violando así sus derechos recogidos en la Primera Enmienda.

"A través de la FCC, la Administración ha emprendido una campaña de represalias contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que la cadena transmite", apunta la querella, presentada en un tribunal federal de Washington.

Según Disney, dicha campaña comenzó "en los primeros días de este gobierno y no ha hecho más que intensificarse desde entonces".

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La empresa hace referencia en la demanda al hecho de que la FCC ordenó el pasado abril una revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC, una medida extraordinaria justificada oficialmente por una investigación sobre las políticas de cumplimiento e inclusión de la cadena.

La medida afectaba directamente a ocho estaciones que ABC posee en mercados vitales del país, incluyendo Nueva York (WABC-TV), Los Ángeles (KABC-TV), Chicago (WLS-TV) y Filadelfia (WPVI-TV).

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Bajo el protocolo habitual, las licencias de ABC, que operan en ciclos de ocho años, no debían renovarse hasta 2028.

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Esta medida se produjo en medio de una intensa disputa pública entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presentador Jimmy Kimmel, por un chiste del cómico sobre la primera dama, Melania Trump.

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"La Comisión emitió una orden sin precedentes que obligaba a las emisoras a presentar solicitudes anticipadas para renovar sus licencias años antes de que cualquiera de ellas hubiera vencido en circunstancias normales, y permitía solo 30 días para presentar solicitudes que normalmente tardan meses en prepararse", afirma hoy la compañía.

"Ese calendario subraya el verdadero propósito de la comisión: coaccionar y tomar represalias contra una cadena que se niega a someterse a las exigencias del gobierno".

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"Ante esta amenaza existencial, los demandantes no tienen otra opción que buscar reparación en el Poder Judicial frente a la flagrante represalia del gobierno por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda" de la Constitución, dice la demanda.

Disney solicita a la corte que impida a la FCC "tomar o amenazar con cualquier medida" a la empresa y a ABC en relación con dichas solicitudes de renovación de licencias, y además pide la celebración de una "audiencia rápida" sobre esta cuestión.

Ola de demandas

Trump ha arremetido personalmente contra ABC en numerosas ocasiones y ha sugerido revocar las licencias de transmisión de las estaciones que, según afirma, son "casi 100% negativas" hacia él.

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El mandatario republicano, conocido por recurrir con frecuencia a los tribunales, ha presentado varias demandas por difamación contra medios de comunicación, incluida una contra ABC por declaraciones sobre una sentencia civil en un caso de agresión sexual.

También llevó a CBS ante los tribunales acusándola de engañar a los espectadores al emitir distintos fragmentos de la misma respuesta de una entrevista con la candidata demócrata a la presidencia en 2024, Kamala Harris.

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Los casos que involucraban a ABC y CBS concluyeron en diciembre de 2024 y julio de 2025, respectivamente, con los canales comprometiéndose a pagar 15 millones y 16 millones de dólares.

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Otros casos en curso incluyen una demanda por 10 mil millones de dólares contra la BBC por una supuesta edición engañosa de uno de sus discursos y otra contra The Wall Street Journal por información sobre una carta de cumpleaños de contenido subido de tono que Trump supuestamente envió al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, fallecido en prisión.

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