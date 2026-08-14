Nu Holdings alcanzó una utilidad neta de mil 60 millones de dólares 8mmdd) durante el segundo trimestre de 2026, un crecimiento de 49% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que sus ingresos avanzaron 39%, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

La firma, propietaria de Nubank, reportó ingresos de 5 mil 900 millones de dólares entre abril y junio, mientras que el retorno sobre capital se ubicó en 33%. La utilidad neta también representó un crecimiento de 17% frente al primer trimestre del año.

Al cierre de junio, Nu alcanzó 139 millones de clientes a nivel global, luego de sumar alrededor de 4 millones durante el trimestre. Brasil concentró la mayor parte de los usuarios, mientras que México alcanzó 15.8 millones de clientes al cierre de junio y logró los 16 millones con dato actualizado a julio pasado.

La cartera de crédito consolidada de Nu llegó a 39 mil 400 millones de dólares, un incremento de 37% anual y de 5% respecto al primer trimestre. Los depósitos sumaron 45 mil 300 millones de dólares, con un crecimiento de 18% anual.

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México genera más ingresos por cliente que Brasil

En México, Nu recordó que ya alcanza a 16.5% de la población adulta, una penetración similar a la que tenía en Brasil en 2020, aunque la compañía destacó que los clientes mexicanos comienzan a generar ingresos más rápidamente.

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Según el reporte financiero del gigante sudamericano, el ingreso promedio por cliente activo, conocido como ARPAC, llegó a 12.3 dólares en México, frente a 5.6 dólares que registraba Brasil en una etapa comparable de desarrollo. Esto significa que cada cliente activo mexicano genera actualmente más del doble de ingresos que los clientes brasileños cuando Nu se encontraba en una fase similar de expansión.

“En conjunto, estos factores crean una de las oportunidades más atractivas que Nu ha visto en México”, resaltó.

La compañía señaló que esta evolución refleja una mayor velocidad de monetización de las cohortes mexicanas, es decir, que los nuevos grupos de clientes comienzan a utilizar productos que generan ingresos para Nu en un periodo más corto.

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México alcanzó además el punto de equilibrio financiero durante el primer trimestre de 2026, con lo que dejó atrás la etapa en la que la expansión de la operación requería mayores inversiones que los ingresos generados.

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La operación mexicana cerró junio con 15.8 millones de clientes y depósitos por 5 mil 700 millones de dólares. Nu señaló que los depósitos disminuyeron ligeramente durante el trimestre como parte de una estrategia para optimizar su estructura de fondeo, mientras que la relación entre préstamos y depósitos se ubicó en 35%.

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Desde el pasado 6 de agosto, Nu opera formalmente como banco en México, después de completar el proceso de transformación de su figura como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a institución de banca múltiple. La autorización para operar como banco fue otorgada por las autoridades financieras en julio.

Con la nueva licencia, Nu puede ampliar la oferta de productos y servicios financieros que ofrece a sus clientes mexicanos y aprovechar su base de usuarios para incrementar la generación de ingresos por cliente.

A nivel global, la compañía señaló que continuará enfocándose en aumentar la actividad de sus clientes y ampliar el número de productos utilizados por cada uno. En México, la estrategia cobra relevancia debido a que la operación ya alcanzó el punto de equilibrio y registra un ingreso promedio por cliente superior al que tenía Brasil en una etapa comparable.

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