La creadora de contenido china Jiang Xiaorou falleció el pasado lunes 10 de agosto a los 24 años de edad, luego de permanecer varias semanas hospitalizada por las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico.

De acuerdo con reportes publicados en el medio Epoch Times, la creadora de contenido viajaba como pasajera en un vehículo de transporte compartido cuando sufrió un accidente el pasado 15 de julio, en la ruta que conecta a Liuzhou y Guangzhou.

El percance le provocó lesiones graves y requirió atención médica especializada. En redes sociales, Xiaorou es conocida por su contenido relacionado con fenómenos paranormales y por cuestionar creencias supersticiosas de la cultura popular.

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Foto: Redes Sociales

Muerte de Jiang Xiaorou reaviva supersticiones en redes

Li Xiuting, quien acumulaba más de 1.5 millones de seguidores en la plataforma china Douyin, ganó gran fama en redes al compartir contenido en el que exploraba e investigaba temas paranormales y ponía a prueba creencias populares.

A menudo compartía videos explorando abandonos y ruinas de edificaciones antiguas, que decían guardar energías sobrenaturales. En redes, construyó una campaña dedicada a desafiar supersticiones y tabúes tradicionales chinos.

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Tras conocerse su muerte, algunos usuarios de redes volvieron a compartir uno de sus videos más controvertidos, grabado en agosto de 2025, en el que aparece destruyendo con un martillo una estatua de Guanyin, una figura del budismo.

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Jiang recibió diversas críticas por un video en el que destruía una estatua de arcilla de Guanyin, figura budista. Foto: Canva

En aquella grabación, Xiaorou buscaba provocar una reacción entre sus seguidores. El material generó críticas por considerarse una falta de respeto hacia un símbolo religioso. "Veamos cuánto tiempo puedo vivir", dijo en el video.

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Su muerte provocó que algunos usuarios relacionaran de manera especulativa aquel episodio con el accidente que terminó con su vida. Ante ello, la familia de Xiaorou pidió evitar este tipo de rumores y solicitó respeto ante su pérdida.

"Entendemos el cariño de todos por ella... A quienes desean expresar sus condolencias, les pedimos que conviertan su preocupación en un deseo de paz, para que ella permanezca en el recuerdo de todos con dignidad", compartieron.

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