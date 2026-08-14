La senadora del PAN, Lilly Téllez celebró que Estados Unidos le haya cancelado su visa a Andy López Beltrán, a quien calificó de huachicolero, mientras que el morenista, Gerardo Fernández Noroña dijo que el país vecino busca afectar a la 4T.

"Se los advertí muchas veces y celebro que le quiten la visa a Andy: huachicolero, cabecilla del narcopacto, ratero y lavador de dinero sucio”, expuso Téllez en sus redes sociales.

“Hace berrinche porque ya no irá a los antros de Los Ángeles. Que tiemblen también sus socios y prestanombres. Empieza la justicia”, sentenció.

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Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña apuntó: “Toda mi solidaridad a López Beltrán, el retiro de la visa es una medida arbitraria y con intencionalidad política de dañar a nuestro movimiento”, escribió en su cuenta de X.

La diputada Genoveva Huerta Villegas (PAN) dijo que el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán es consecuencia de una investigación por corrupción, y no como un ataque a la soberanía, aseguró la diputada Genoveva Huerta Villegas (PAN).

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“El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán no es un ataque a la soberanía, ni politiquería extranjera, como insiste él en victimizarse. Las leyes internacionales no retiran visados por opiniones, lo hacen cuando existen investigaciones formales por opacidad, corrupción o presunto tráfico de influencias”, expresó.

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La legisladora panista exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación sobre los negocios e ingresos de López Beltrán.

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“Desde la oposición exigimos a la Fiscalía General de la República, a las autoridades administrativas que abran de inmediato las carpetas de investigación correspondientes, sobre los ingresos, sobre sus negocios y sobre la red de contactos de López Beltrán. Si no hay nada que ocultar, que abran voluntariamente sus cuentas. México no merece la impunidad ni la protección de privilegios bajo el manto de la política”, manifestó.

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