La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Estefanía “N”, señalada como probable cómplice en el feminicidio y robo agravado de Karla Patricia Cortés Cervantes, conductora de un servicio de transporte por aplicación, ocurrido el 29 de diciembre de 2024 en la alcaldía Azcapotzalco.

Con esta detención, las autoridades capitalinas han capturado y llevado ante un juez a los dos hermanos que presuntamente participaron en el crimen, ocurrido cuando la víctima tenía 41 años y se encontraba trabajando.

Karla Patricia inició su jornada laboral a bordo de una camioneta Suzuki Ertiga y alrededor de las 17:00 horas aceptó un viaje solicitado en la zona de Peralvillo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía capitalina, el viaje habría sido solicitado a nombre de Cristofer Yair “N”, quien presuntamente abordó la unidad y, durante el trayecto, disparó contra la conductora.

La víctima fue arrojada de la camioneta y posteriormente atropellada por el mismo vehículo, antes de que el agresor escapara con la unidad.

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Horas después, el cuerpo de Karla Patricia fue localizado en la calle Glicerina, en la colonia Plenitud, Azcapotzalco. Presentaba lesiones compatibles con un forcejeo y un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Los agresores presuntamente se apoderaron de la camioneta y de pertenencias de la víctima, para posteriormente abandonar el vehículo en calles cercanas.

El esclarecimiento del caso fue posible mediante entrevistas y el análisis de videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

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Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir el recorrido de la camioneta desde el lugar donde ocurrió la agresión hasta un domicilio al que presuntamente llegó Cristofer Yair “N”.

Integrantes de la comunidad trans protestaron ante el feminicido de Karla Patricia, conductora de Uber asesinada en Azcapotzalco. Foto: Hugo Salvador / Archivo El Universal

En ese inmueble, de acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, Estefanía “N” habría auxiliado a su hermano para retirar diversos objetos y limpiar restos de vidrio que se encontraban en el interior de la camioneta, antes de que ésta fuera abandonada.

Con estos elementos, la Fiscalía estableció la probable participación de Cristofer “N” como coautor de los hechos y de su hermana Estefanía “N” como cómplice.

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El 17 de enero de 2025, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con autoridades de Guanajuato, localizaron y detuvieron a Cristofer “N” en el municipio de León de los Aldama.

Posteriormente fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y robo agravado y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanece recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La segunda detención ocurrió el 11 de agosto de 2026, cuando agentes de la PDI localizaron a Estefanía “N” al exterior del mismo centro penitenciario, luego de que acudiera a visitar a su hermano.

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La mujer fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde el Ministerio Público presentó ante un juez los datos de prueba que sustentan su probable participación en el feminicidio y robo agravado.

La autoridad judicial determinó vincularla a proceso, imponerle prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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De esta manera, a más de un año y medio del asesinato de Karla Patricia Cortés Cervantes, los dos hermanos señalados como presuntos responsables se encuentran bajo proceso penal y en prisión preventiva.

La Fiscalía capitalina señaló que continuará con las investigaciones para fortalecer las acusaciones y garantizar justicia para la víctima y sus familiares.

Las personas señaladas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.

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