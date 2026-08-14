Nación | 14-08-26 | 11:50 |

La presidenta insistió en que “no hay nada” en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, , por presunto huachicol.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en, Sheinbaum Pardo aseguró que “no se va a cubrir a nadie” que haya cometido un delito y “tampoco porque Estados Unidos le quitó una visa, vamos a abrir una investigación”.

Al ser cuestionada sobre una investigación contra López Beltrán por presunto huachicol, respondió: “No hay nada contra el hijo del presidente, y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros -como lo he dicho-, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito, a nadie. Pero tampoco porque Estados Unidos le quite una visa, vamos a abrir una investigación (...).

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Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. Foto: Especial
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“Se hacen las investigaciones y si hay pruebas, se procede. Pero no tiene que abrirse una investigación particular porque le quitaron una visa a una persona, sea de cualquier partido político”.

Desconoció si hay una investigación contra “Andy“ en Estados Unidos y reiteró su confianza en la fiscala Ernestina Godoy “por sus procedimientos muy rigurosos” y autonomía.

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Tras informarse del retiro de la visa estadounidense a “Andy”, la Mandataria federal insistió que el retiro de estos documentos “tiene una motivación más política que otra cosa”.

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