La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que “no hay nada” en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, por presunto huachicol.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “no se va a cubrir a nadie” que haya cometido un delito y “tampoco porque Estados Unidos le quitó una visa, vamos a abrir una investigación”.

Al ser cuestionada sobre una investigación contra López Beltrán por presunto huachicol, respondió: “No hay nada contra el hijo del presidente, y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros -como lo he dicho-, nosotros no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito, a nadie. Pero tampoco porque Estados Unidos le quite una visa, vamos a abrir una investigación (...).

Lee también Estos son los políticos y funcionarios mexicanos a los que EU les ha retirado la visa; entre ellos, Andy López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. Foto: Especial

“Se hacen las investigaciones y si hay pruebas, se procede. Pero no tiene que abrirse una investigación particular porque le quitaron una visa a una persona, sea de cualquier partido político”.

Desconoció si hay una investigación contra “Andy“ en Estados Unidos y reiteró su confianza en la fiscala Ernestina Godoy “por sus procedimientos muy rigurosos” y autonomía.

[Publicidad]

Tras informarse del retiro de la visa estadounidense a “Andy”, la Mandataria federal insistió que el retiro de estos documentos “tiene una motivación más política que otra cosa”.

nro/apr