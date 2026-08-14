[Publicidad]
Chihuahua.- Una pista clandestina de aterrizaje, la cual era presuntamente utilizada por integrantes del crimen organizado que operan en la región, fue inhabilitada en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua.
La acción se realizó por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en los operativos de prevención y vigilancia que mantienen en ese municipio.
La localización de esta pista se llevó a cabo, cuando personal de la Policía del Estado, en colaboración interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), haciendo uso de los drones Centinela, ubicó el predio entre la serranía cercana, por lo que de inmediato se acercaron para realizar la revisión correspondiente.
Al arribar al lugar, los elementos se percataron de que se trataba de una pista, la cual tenía unas dimensiones aproximadas de 400 metros de largo por 50 de ancho.
Los elementos procedieron a realizar la inhabilitación del lugar para evitar su futuro uso, asimismo, se desplegó un operativo en los alrededores con el objetivo de localizar a presuntos generadores de violencia.
No se reportaron personas detenidas en este hecho.
[Publicidad]
Volcadura de pipa con ácido sulfúrico obliga a cerrar carretera en Sonora; varias personas resultaron lesionadas
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Clara Brugada entrega edificio dañado por sismo de 2017 en la colonia Del Valle; se han invertido más de 3 mil mdp para reconstrucción de viviendas
Mundo
Sarampión supera los 2 mil 500 casos en Estados Unidos; es la mayor cifra en 35 años, reportan los CDC
Descubre y Compra
Amazon México: Samsung Galaxy Flip7 FE con descuento de locura; ahorra más de 2 mil pesos
Espectáculos
¿Qué ver este fin de semana en el cine? 3 estrenos que mezclan dinosaurios, terror, sexo y comedia
Espectáculos
¿Gordofóbica? Mamá de Gala Montes hacía burlas a Beba por su peso
Historias
Alejandra Marín Mendoza y el secuestro de una bebé: Así contó su historia a Saskia Niño de Rivera
Al día
¿Tienes Tarjeta del Bienestar? Alertan por nueva estafa que busca robar tu dinero y datos
La Roja
VIDEO: ¡Tragedia en Interlomas! Estructura publicitaria colapsa sobre camioneta y mata a una mujer