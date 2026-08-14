Chihuahua.- Una pista clandestina de aterrizaje, la cual era presuntamente utilizada por integrantes del crimen organizado que operan en la región, fue inhabilitada en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua.

La acción se realizó por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en los operativos de prevención y vigilancia que mantienen en ese municipio.

La localización de esta pista se llevó a cabo, cuando personal de la Policía del Estado, en colaboración interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), haciendo uso de los drones Centinela, ubicó el predio entre la serranía cercana, por lo que de inmediato se acercaron para realizar la revisión correspondiente.

Foto: Especial

Al arribar al lugar, los elementos se percataron de que se trataba de una pista, la cual tenía unas dimensiones aproximadas de 400 metros de largo por 50 de ancho.

Los elementos procedieron a realizar la inhabilitación del lugar para evitar su futuro uso, asimismo, se desplegó un operativo en los alrededores con el objetivo de localizar a presuntos generadores de violencia.

No se reportaron personas detenidas en este hecho.

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