La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un tigre de bengala y un cocodrilo de pantano dentro de una vivienda usada como autolavado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El aseguramiento ocurrió el 7 de agosto, durante un cateo en una residencia localizada en la colonia 16 de septiembre, realizado por la Profepa en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, resultando en el traslado de los animales.

Informaron que ambas especies se encuentran en buenas condiciones, detallando que el tigre es un macho de aproximadamente cuatro años, con un peso de 250 kilos, mientras que el cocodrilo presenta una lesión en la parte inferior de su hocico.

Rescatan a un tigre de bengala y un cocodrilo en Chihuahua (13/08/2026). Foto: Profepa

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Ambos ejemplares fueron trasladados a una Instalación que Maneja Vida Silvestre para su protección y resguardo.

La Profepa recordó que el cocodrilo de pantano se encuentra listado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de “Protección especial” y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en el Apéndice II. Por su parte, el Tigre de Bengala se encuentra listado en la CITES en el Apéndice I.

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Además, notificaron al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado el hecho para integrarlo a una carpeta de investigación.

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