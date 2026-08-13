La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, presentó ayer un supuesto ecosistema digital coordinado entre medios de comunicación y opositores que, según el gobierno, amplifican mensajes para golpetear al movimiento de la autoproclamada Cuarta Transformación.

Durante su conferencia titulada “Derecho de Réplica”, la expresidenta de Morena mostró una lista de periodistas, políticos y “comentócratas”, a quienes acusó de retomar, respaldar y politizar información para atacar a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Cuando el eco se disfraza de conversación: esta es la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México”, sostuvo Alcalde Luján al explicar este esquema que, dijo, está conformado por cuatro capas: i. medios y comentócratas; ii. personajes políticos; iii. cuentas de ataque y iv. narrativa de presiones externas.

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Desde Palacio Nacional, la morenista exhibió nombres de periodistas como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón y asociaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que Alcalde Luján calificó como “Mexicanos A Favor de la Corrupción”.

El listado también incluye a medios de comunicación como EL UNIVERSAL, ADN 40, Latinus y Aristegui Noticias, así como opositores, principalmente de las cúpulas del PRI y el PAN, entre ellos Alito Moreno, Jorge Romero, Alessandra Rojo de la Vega, Lilly Téllez y los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

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La consejera jurídica Luisa María Alcalde en la conferencia “Derecho de Réplica” del 12 de agosto de 2026. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

Oposición ve “mensaje de intimidación” para quienes cuestionan al poder

La lista de Luisa María Alcalde no pasó desapercibida en el universo político mexicano. Una de las primeras voces que criticó esta acción gubernamental fue la del senador y dirigente priista, Alejandro Moreno Cárdenas, quien advirtió que Morena está mandando un mensaje de intimidación a todos los que se atreven a cuestionarlo.

“El gobierno tiene que aguantar vara. Quienes somos servidores públicos estamos sujetos al escrutinio de la gente y tenemos que respetar la crítica, nos guste o no, sea dura o incómoda. El aparato de Estado no puede utilizarse para ajustar cuentas con ciudadanos”, señaló el priista en sus redes sociales.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que como opositora al gobierno federal “es un honor estar ahí” por haberle puesto nombre y cara a los abusos y delincuentes que protege el “narcogobierno” oficialista.

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“Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas de sus críticos. Qué rápido se convirtieron en todo lo que juraron combatir. Pueden tener el poder y el aparato del Estado, pero nuestro silencio jamás”, añadió Rojo de la Vega.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que la práctica de elaborar y difundir listas de opositores es síntoma propio de “regímenes como los encabezados por Stalin y Hitler”.

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El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, ironizó sobre su aparición en lo que calificó como “la lista negra del gobierno de cuarta” y expresó que “es un honor NO estar con Obrador”.

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa se limitó a agradecer al “partido-gobierno” la honrosa distinción de “seguir teniéndome tan presente”.

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Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI. Foto: Especial

Periodistas, “los villanos según la 4T”

Periodistas y comentaristas también rechazaron el señalamiento de Alcalde Luján de sostener una red articulada digital en contra del gobierno federal. El columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, consideró que si una lista así la hubiera publicado otro gobierno, “las buenas conciencias estarían ardiendo”.

Sergio Sarmiento, en un mensaje breve publicado en sus redes sociales, señaló que los periodistas son “villanos según la 4T”. Por otro lado, el comediante Chumel Torres se tomó su aparición con humor y recomendó a todos los aludidos “hacer una pedita”.

Manuel López San Martín, de Azteca Noticias, advirtió que ayer el régimen morenista “mostró de nuevo su verdadera cara”. Finalmente, la analista Denise Dresser criticó que el gobierno elabore su propia lista de periodistas incómodos, cuando los dirigentes de la 4T criticaban estos hechos en el pasado.

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La consejera jurídica Luisa María Alcalde en la conferencia “Derecho de Réplica” del 12 de agosto de 2026. Foto: Especial

Los opositores en la lista de Alcalde

Alejandro Moreno

Damián Zepeda

Felipe Calderón

Javier Lozano

Laura Ballesteros

Luisa Gutiérrez

Maru Campos

Rubén Moreira

Alessandra Rojo de la Vega

Elías Lixa

Fernando Belaunzarán

Jorge Romero

Lía Limón

Margarita Zavala

Mauricio Tabe

Santiago Taboada

Annia Gómez

Enrique de la Madrid

Gabriel Quadri

Jorge Triana

Lilly Téllez

Mario Di Costanzo

Ricardo Anaya

Vicente Fox

Claudio X. González

Federico Döring

Guadalupe Acosta Naranjo

Kenia López Rabadán

Lorenzo Córdova

Marko Cortés

Ricardo Salinas Pliego

Xochitl Gálvez

La consejera jurídica Luisa María Alcalde en la conferencia “Derecho de Réplica” del 12 de agosto de 2026. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

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