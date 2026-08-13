Durante la noche de ayer miércoles, se registró una balacera donde fueron asesinados dos hombres en la zona de Olivar de Santa María, límites entre las alcaldías Tláhuac y Xochimilco.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Pabellón Tricolor, en las inmediaciones de Escudo Nacional, donde las víctimas fueron atacadas por sujetos que viajaban en motocicletas.

Además, las primeras indagatorias indican que uno de los fallecidos fue identificado como Manuel, mientras que el segundo hombre permanecía sin identificar y vestía una sudadera con capucha.

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Testigos señalaron que los agresores se aproximaron a las víctimas, también a bordo de motocicletas, y les dispararon a corta distancia antes de escapar.

Uno de los hombres recibió al menos tres impactos de bala y quedó tendido a mitad de la vialidad. En el sitio fueron localizados entre 10 y 12 casquillos percutidos.

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Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público, mientras peritos realizaron el levantamiento de indicios y las primeras diligencias.

mahc/LL