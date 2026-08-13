Cuernavaca, Mor.- La empresa Tomza Gas Titanium S.A. de C.V., propietaria de la pipa que provocó la nube de gas Lp y su posterior explosión, opera con normalidad y hasta el momento no ha sido sancionada, confirmó el coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes.

Explicó que la sanción no se ha aplicado debido a que el caso permanece bajo investigación y se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, que mantiene 130 denuncias relacionadas con el incidente.

El incendio dejó 35 inmuebles afectados, 22 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad y aproximadamente 200 metros de la vialidad con afectaciones de diversa intensidad, además de 11 vehículos, cuatro de los cuales quedaron calcinados, así como una motocicleta, conforme al recuento oficial.

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“Aún no se sanciona porque está en procedimiento, pero la sanción es muy grave”, afirmó González Carretes y señaló que actualmente también se revisa que la empresa cuente con un seguro amplio de responsabilidad civil para responder por los daños ocasionados a vecinos y casas de la calle Francisco Villa de la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

En conferencia de prensa, afirmó que las unidades de la empresa sí aprobaron la revisión mecánica realizada en septiembre del año pasado y la siguiente inspección correspondía a este año, sin embargo, reconoció que después de la emergencia no se realizó una nueva revisión a las pipas involucradas.

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González Carretes informó que durante todo el año se mantiene un programa de revisión de pipas que transportan gas LP en el estado y de las 354 pipas registradas en Morelos, 122 fueron sometidas al proceso de revisión.

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Las inspecciones tienen como objetivo verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y que las unidades cuenten con los análisis técnicos especializados correspondientes.

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