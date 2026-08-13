Comienza la cuenta regresiva para celebrar, el próximo sábado, el Día del Cine Mexicano que en su edición 2026 incluirá una programación variada en distintas partes de la República, sumando largometrajes de ficción y documentales, cortos y películas con subtítulos en Lengua de Señas Mexicana y Audiodescripción.

Pero no te preocupes si ese día no puedes ver algo, pues la conmemoración se extenderá hasta el día 29 no sólo en lugares físicos, sino también en televisoras públicas y la plataforma nuestrocine.mx.

El Día del Cine Mexicano fue establecida por la Cámara de Diputados en 2018, para recordar la primera función que a fines del siglo XIX hubo con público en la Ciudad de México, ahora el principal bastión en la exhibición.

Aquí te damos el panorama de lo que podrás ver en los siguientes días, para que vayas afinando tu agenda de actividades.

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CINETECAS

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El sábado y domingo las tres sedes de la Cineteca, es decir, Xoco, De las Artes y Chapultepec, albergarán ocho largometrajes y 11 cortos, en horarios que pueden consultarse en la página oficial de los recintos culturales.

Largos:

"Moscas" , de Fernando Eimbcke

, de Fernando Eimbcke "Juana" , de Daniel Giménez Cacho

, de Daniel Giménez Cacho "Bem, un lémur en fuga" , de Leopoldo Aguilar

, de Leopoldo Aguilar "Rebeladas" , de Andrea Gautier y Tabatta Salinas

, de Andrea Gautier y Tabatta Salinas "Ulama: el juego de la vida y la muerte" , de Roberto Rochín

, de Roberto Rochín "Rompete la madre" , de Daniela Uriza

, de Daniela Uriza "Breaking la vida" , de Abraham Escobedo-Salas

, de Abraham Escobedo-Salas "Temporada de patos", de Fernando Eimbcke

Cortos:

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"Bailes inverosímiles en cajeros automáticos nocturnos" , Gustavo Hernández de Anda

, Gustavo Hernández de Anda "Territorio skate" , de Belén Guzmán Mendoza

, de Belén Guzmán Mendoza "Hasta que el alma baile" , de Karla D. Oceguera

, de Karla D. Oceguera "Ella se queda" , de Marinthia Gutiérrez

, de Marinthia Gutiérrez "Luces de la noche" , de Octavio Daniel Carreño

, de Octavio Daniel Carreño "Revolución" , de Natalia García Agraz

, de Natalia García Agraz "KeMonito: La última caída" , de Teresa de Miguel

, de Teresa de Miguel "Polvo de estrellas" , de Aldo Sotelo Lázaro

, de Aldo Sotelo Lázaro "Tío" , de Juan Medina

, de Juan Medina "Cerulia" , de Sofía Carrillo

, de Sofía Carrillo "Los aeronautas", de León Fernández

YOUTUBE Y CCC

A partir del sábado el Centro de Capacitación Cinematográfica pondrá en marcha en youtube un canal permanente y gratuito en el que irán colocándose cortometrajes hechos por la institución.

Las primeras historias que verán luz por esa vía serán "Cola de rata", de José Armando Salomo, acerca de prejuicios de clase; "Tlaconete", de Oriana Jiménez, acerca del tránsito a la adultez y el documental "Mi edad, la tuya y la edad del mundo", de Fernanda Tovar, que sigue la pérdida de una mujer mayor tras el sismo de 2017 en la Ciudad de M´éxico.

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FILMOTECA DE LA UNAM

En este recinto se presentará de manera gratuita un programa con clásicos mexicanos como "El tren fantasma", de 1926, que tendrá musicalización en vivo el mismo sábado a las 18:00 horas.

La misma UNAM ha dispuesto al Cinematógrafo del Chopo como sede del Cine Mexicano con una programación que está disponibles del 17 al 21 de agosto y que incluirá títulos como "Vámonos con Pancho Villa", cinta de 1935.

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CASA DEL LAGO

Si quieres disfrutar de la naturaleza y vivir una película “moderna” pero musicalizada en vivo, esta es tu opción..

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El sábado, a las 18:30 horas en el Foro Alicia Urreta del Bosque de Chapultepec, se proyectará una función musicalizada en vivo de "Veneno para las hadas", película de terror de 1986 bajo la dirección de Carlos Enrique Taboada y que llevó en el estelar a Ana Patricia Rojo.

Y no creas será la película que has visto en la televisión o en DVD, sino que fue restaurada en 4K, por lo cual su imagen es impecable y como si fuera de reciente manufactura.

CINEMA TEPITO

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El lugar ubicado en Tlatelolco rendirá una retrospectiva de María Rojo, la actriz que por cierto cumple años el mismo día 15.

Desde este fin y hasta septiembre se proyectarán cintas como "El apando", "María de mi corazón", "El callejón de los milagros", en su versión restaurada y "Tespis teporocho".

ESCUCHA DE "AMORES PERROS"

MUBI ha dispuesto de tres sesiones de escucha del soundtrack de "Amores perros" en Sona, una lugar especializado sin ruidos exteriores y para estar tranquilo. Tiene costo y pocos asientos disponibles. Será tres escucha casi consecutivas durante la tarde noche del sábado 15. Si llevas celular te piden lo dejes en el locker por respeto a todos.

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PROGRAMACIÓN NACIONAL

La mayoría de películas mencionadas podrán ser vistas en el circuito independiente de 23 entidades, desde el sábado y por toda la semana.

Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán se suman al evento, con una programación que puede ser consultada localmente.

Las cintas tendrán también salida en más de 10 televisoras públicas como el Canal 22.

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