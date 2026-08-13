Techbit | 13-08-26 | 15:00 | Francisco Osorio |

ofrece diferentes dispositivos de streaming, que transforman cualquier pantalla en un mundo de apps y plataformas de contenido en un solo lugar. Pero además, se caracteriza por sus precios accesibles.

Si estabas pensando en adquirirlo, hoy en te decimos cuál es el más barato y qué incluye.

¿Cuál es el reproductor Roku más barato?

Los reproductores Roku permiten acceder a canales de televisión en vivo, plataformas de streaming como Netflix y otras gratuitas como Tubi. Asimismo, integran apps como Spotify, YouTube, entre otras.

Otro de sus beneficios es que incluyen funciones especiales como actualizaciones automáticas, realizar búsquedas y controlar la televisión por medio de la voz, usar su aplicación oficial como control remoto y sintonizar contenido en "Modo audífono".

Actualmente, lcuenta con 4 tipos de reproductores: 3 de ellos en formato stick y uno más que combina barra de sonido con el reproductor de contenido.

De entre todos, el más barato es el Streaming Stick con un precio de $899. Esto es lo que incluye:

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  • Reproductor de streaming con calidad HD y FHD simplificado.
  • Más de 200 canales de TV gratis, plataformas de streaming y apps.
  • Control de voz.
  • Modo audífonos Bluetooth para disfrutar contenido de manera personal.
  • Compatibilidad con Siri y Alexa.
  • Silenciador de anuncios.
Todos los reproductores Roku se conectan al puerto HDMI de la televisión. Foto: Roku
Todos los reproductores Roku se conectan al puerto HDMI de la televisión. Foto: Roku

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¿Qué otros reproductores Roku hay?

Roku Streaming Stick Plus

Su distintivo es que permite sintonizar contenido de mejor calidad. Tiene un precio de $1,199 e incluye:

  • Reproducción por streaming HD, FHD y 4K.
  • HDR10+, que garantiza mayor resolución.
  • Más de 200 canales de TV gratis, plataformas de streaming y apps.
  • Compatibilidad con Siri y Alexa.
  • Control de voz.
  • Modo audífonos Bluetooth.

Roku Streaming Stick 4K

Su principal ventaja es que ofrece calidad Dolby Vision. Tiene un precio de $1,499 e incluye lo siguiente:

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  • Conexión WiFi de largo alcance.
  • Compartir videos, fotos y música desde tu dispositivo.
  • Más de 200 canales de TV, plataformas de streaming y apps.
  • Control remoto por voz.

Roku Streambar

Finalmente, este reproductor integra una barra de sonido y el reproductor en un mismo dispositivo. Tiene un precio de $3,499 e incluye:

  • Sonido cinematográfico con Dolby Audio.
  • Reproductor de streaming Roku integrado fácil de usar.
  • Diálogos más nítidos y definidos.
  • Silenciador de comerciales.
  • Reproductor de música desde canales populares o un dispositivo con Bluetooth.
  • Más de 200 canales de TV, plataformas streaming y apps.
  • Control remoto por voz.
  • Internet de largo alcance.
  • Ethernet.
  • Puerto USB.

Como podrás ver, ofrece diversos reproductores que pueden darte horas de entretenimiento en streaming. ¿Ya sabes cuál comprar?

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