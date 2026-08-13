Roku ofrece diferentes dispositivos de streaming, que transforman cualquier pantalla en un mundo de apps y plataformas de contenido en un solo lugar. Pero además, se caracteriza por sus precios accesibles.

Si estabas pensando en adquirirlo, hoy en Techbit te decimos cuál es el más barato y qué incluye.

¿Cuál es el reproductor Roku más barato?

Los reproductores Roku permiten acceder a canales de televisión en vivo, plataformas de streaming como Netflix y otras gratuitas como Tubi. Asimismo, integran apps como Spotify, YouTube, entre otras.

Otro de sus beneficios es que incluyen funciones especiales como actualizaciones automáticas, realizar búsquedas y controlar la televisión por medio de la voz, usar su aplicación oficial como control remoto y sintonizar contenido en "Modo audífono".

Actualmente, lcuenta con 4 tipos de reproductores: 3 de ellos en formato stick y uno más que combina barra de sonido con el reproductor de contenido.

De entre todos, el más barato es el Roku Streaming Stick con un precio de $899. Esto es lo que incluye:

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Reproductor de streaming con calidad HD y FHD simplificado.

Más de 200 canales de TV gratis, plataformas de streaming y apps.

Control de voz.

Modo audífonos Bluetooth para disfrutar contenido de manera personal.

Compatibilidad con Siri y Alexa.

Silenciador de anuncios.

Todos los reproductores Roku se conectan al puerto HDMI de la televisión. Foto: Roku

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¿Qué otros reproductores Roku hay?

Roku Streaming Stick Plus

Su distintivo es que permite sintonizar contenido de mejor calidad. Tiene un precio de $1,199 e incluye:

Reproducción por streaming HD, FHD y 4K.

HDR10+, que garantiza mayor resolución.

Más de 200 canales de TV gratis, plataformas de streaming y apps.

Compatibilidad con Siri y Alexa.

Control de voz.

Modo audífonos Bluetooth.

Roku Streaming Stick 4K

Su principal ventaja es que ofrece calidad Dolby Vision. Tiene un precio de $1,499 e incluye lo siguiente:

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Conexión WiFi de largo alcance.

Compartir videos, fotos y música desde tu dispositivo.

Más de 200 canales de TV, plataformas de streaming y apps.

Control remoto por voz.

Roku Streambar

Finalmente, este reproductor integra una barra de sonido y el reproductor en un mismo dispositivo. Tiene un precio de $3,499 e incluye:

Sonido cinematográfico con Dolby Audio.

Reproductor de streaming Roku integrado fácil de usar.

Roku integrado fácil de usar. Diálogos más nítidos y definidos.

Silenciador de comerciales.

Reproductor de música desde canales populares o un dispositivo con Bluetooth.

Más de 200 canales de TV, plataformas streaming y apps.

Control remoto por voz.

Internet de largo alcance.

Ethernet.

Puerto USB.

Como podrás ver, Roku ofrece diversos reproductores que pueden darte horas de entretenimiento en streaming. ¿Ya sabes cuál comprar?

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