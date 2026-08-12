Los sismos son fenómenos naturales que pueden ocurrir en cualquier momento, pero contar con protocolos de acción y tomar las medidas correspondientes ante la activación de la alerta sísmica de tu celular es clave para mantener la calma y el orden durante emergencias.

Con el objetivo de reforzar la cultura de prevención, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha anunciado la fecha y hora del Segundo Simulacro Nacional 2026. Para que no te agarre desprevenido, en Techbit te compartimos el dato.

Para que la alerta sísmica llegue a tu celular debes tener su sistema operativo actualizado. Foto: Unsplash

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¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas.

Esta será la primera vez en que el ejercicio de prevención se realizará en sábado, ello con el objetivo de evaluar los mecanismos de actuación y la organización familiar en un contexto no laboral y de fin de semana.

Otro dato a considerar es que la alerta sísmica se activará a través de tres vías: en los dispositivos móviles, en el sistema de altavoces públicos y en transmisiones de radio y televisión, por lo que tendrá una cobertura amplia.

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En cuanto a los celulares, es importante recordar que no necesitan tener conexión a Internet para recibir la alerta. Pero como usuario debes asegurarte de mantenerlo encendido y con su sistema operativo actualizado.

En el simulacro del pasado 6 de mayo, los usuarios recibieron el siguiente mensaje: “Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026”.

Y en el segundo simulacro podría ser similar, ¡así que no te espantes al recibir la alerta! Recuerda que es importante mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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Así se ve el mensaje de alerta de los Simulacros Nacionales. Foto: Captura de pantalla

¿Qué precauciones tomar durante un simulacro sísmico?

Participar en un simulacro no es sólo evacuar el lugar donde te encuentras. Cuando tu celular reciba la alerta sísmica, toma las siguientes medidas:

Mantén la calma cuando el dispositivo emita el sonido de alerta.

Sigue las indicaciones de las autoridades de protección civil.

No corras y no empujes a las demás personas.

Evita cargar con objetos que dificulten tu paso.

No regreses al inmueble hasta que te lo indiquen las autoridades.

Si vas en tu vehículo, oríllate y estaciónate lejos de edificios altos.

Si estás en tu casa, identifica las rutas de evacuación.

Recuerda que el sistema de alertamiento masivo en los celulares es una herramienta de protección, por lo que no se recomienda desactivar sus notificaciones.

Y también puedes apoyarte de apps como SkyAlert o Sassla, que mantienen un monitoreo en tiempo real por si ocurre un sismo. Tampoco requieren suscripción.

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¡Ya lo sabes! Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional 2026 y ten a la mano tu dispositivo.

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