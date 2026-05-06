México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. Por ello, de forma constante se ejecutan simulacros para incentivar en la población una cultura de prevención sólida.

Y una de las medidas que el gobierno mexicano ha desplegado para lograrlo es la activación de la alerta sísmica en casi todos los celulares Android y iPhone de la ciudadanía.

Si tu móvil no recibe esta alarma, en Tech Bit te decimos cómo habilitarla. ¡Toma nota!

La alerta sísmica se activa en los dispositivos aun sin señal de Internet. Foto: Freepik

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¿Cómo configurar la alerta sísmica en Android y iPhone?

La activación de la alerta sísmica llegó a los celulares desde el pasado mes de septiembre de 2025, como parte de una implementación conmemorativa por los sismos de 1985 y 2017.

Desde entonces, este aviso se ha integrado en aproximadamente 80 millones de teléfonos; así lo ha detallado la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Este sistema de alertamiento opera mediante notificaciones emitidas a través de la tecnología Cell Broadcast; la cual envía mensajes de forma simultánea a una cantidad considerada de dispositivos dentro de una determinada región, utilizando la red de telefonía móvil.

En caso de que tu celular no reciba esta alarma en simulacros o sismos, puedes activarla con el siguiente paso a paso:

En Android:

Ingresa a "Ajustes" y entra en “Ajustes Avanzados” o “Seguridad y emergencia”.

Da clic en “Alertas de emergencia inalámbricas” y presiona “Permitir alertas”.

Habilita o deshabilita aquellas que consideres oportunas, como, por ejemplo, Mensajes de Alerta AMBER, etc.

Finalmente, enciende la función “Alertas de sismos”, solo si está disponible en tu zona.

En iOS:

Dirígete a "Configuración" y entra a “Notificaciones”.

Ve a “Alertas Gubernamentales”.

Habilita "Alertas de emergencia" y enciende o apaga las que consideres pertinentes.

Recuerda que para que la alerta sísmica suene, tu móvil debe estar encendido, con el Modo avión apagado y presentar buena señal.

Activa la Alerta de sismas en caso de que esté disponible en tu región. Foto: Captura de pantalla

¿Qué hacer si mi celular no recibe la alerta sísmica?

Un dato clave es que la alerta sísmica solo se activa en dispositivos Android superiores a la versión 9; mientras que en iPhone funciona en todos los modelos.

No obstante, es importante que tomes en cuenta que algunos dispositivos lanzados antes de 2024 no reciben la alerta, por lo que sí es tu caso puedes recurrir a aplicaciones como SASSLA, que proporciona la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

Esta plataforma es gratuita y emite alarmas en tiempo real de terremotos, ciclones, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales; además, permite conocer la intensidad de los sismos reportados en territorio nacional.

No obstante, considera que la alerta sísmica gubernamental juega un papel imprescindible en la vida cotidiana, pues ayuda a prevenir accidentes, salvar vidas y crear una cultura de prevención firme.

¿Ya la tienes activada en tu celular?

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