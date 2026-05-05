¿Por qué se recomienda tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana?; descubre los beneficios del truco casero

Mantener el baño limpio y libre de malos olores es una tarea complicada en cualquier hogar, bajo este contexto los trucos caseros han ganado popularidad por ser económicos y fáciles de aplicar.

Uno de los remedios más conocidos es el uso de bicarbonato de sodio para la limpieza del baño, un ingrediente que puede convertirse en un gran aliado para la limpieza.

Si te preguntas cuáles son los beneficios de tirar bicarbonato al inodoro, a continuación te explicamos cómo funciona este efectivo truco.

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Descubre los mejores consejos para mantener las superficies limpias. Foto: Especial

¿Cómo usar el bicarbonato de sodio para limpiar el inodoro?

Para aprovechar los beneficios de este truco casero con bicarbonato de sodio, sigue estos pasos:

Vierte media taza de bicarbonato de sodio en el inodoro. Deja actuar durante 15 a 20 minutos. Cepilla las paredes internas para potenciar la limpieza. Jala la palanca para eliminar los residuos.

Para un efecto más profundo, puedes combinarlo con un poco de vinagre, lo que generará una reacción efervescente que ayuda a remover suciedad con facilidad.

El bicarbonato de sodio es un aliado en la limpieza del hogar. Foto: Unsplash

Beneficios de tirar bicarbonato al inodoro

Aplicar bicarbonato de sodio en el inodoro una vez por semana puede aportar varias ventajas en la limpieza del baño:

Elimina malos olores: neutraliza compuestos que generan aromas desagradables.

neutraliza compuestos que generan aromas desagradables. Ayuda a desprender residuos: facilita la limpieza de manchas ligeras.

facilita la limpieza de manchas ligeras. Previene acumulación de sarro: al mantener una limpieza constante.

al mantener una limpieza constante. Es económico y ecológico: forma parte de los mejores trucos caseros de limpieza.

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