Ola de Calor en México: ¿Cómo preparar un botiquín de emergencia durante esta temporada?; evita golpe de calor

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La continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Por tal motivo a continuación te diremos cómo preparar un y proteger a tu familia durante la época de calos, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.

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Durante la temporada aumentan los riesgos de golpes de calor. Foto: Creada con IA
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¿Cómo preparar un botiquín de emergencia para la temporada de calor?

Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un Golpe de Calor con los siguientes objetos:

  • Sobres de sales de rehidratación oral
  • Botellas de agua
  • Un termómetro
  • Toallas o paños de refrigeración húmeda,
  • Un ventilador o nebulizador portátil con pilas
  • Lista para detectar y tratar los síntomas de estrés térmico

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Es importante proteger a los sectores vulnerables durante una ola de calor. Foto: UNICEF
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¿Cómo detectar un Golpe de Calor?

De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:

  • Labios secos y boca pegajosa
  • Sed excesiva
  • Sudoración excesiva
  • Debilidad y mareos
  • Náuseas y vómitos
  • Pequeñas ampollas y erupciones
  • Sarpullidos por calor
  • Fiebre leve
  • Hemorragias nasales
  • Calambres, generalmente en brazos y piernas

Síntomas graves:

  • Confusión, no responder con claridad, convulsiones, coma, no despertarse (SÍNTOMAS MÁS GRAVES)
  • Temperatura corporal muy alta durante más de 2 h (40 °C/104 °F)
  • Desmayo
  • Ausencia de orina durante más de 8 horas u orina oscura
  • Ritmo cardíaco y respiración acelerados
  • Ausencia de sudoración (aunque la piel puede estar húmeda)
Mantén a los menores bien hidratados. Foto: Canva
Mantén a los menores bien hidratados. Foto: Canva


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