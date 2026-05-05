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Ola de Calor en México: ¿Cómo preparar un botiquín de emergencia durante esta temporada?; evita golpe de calor
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La Ola de Calor en México continuará durante una semana más en varias regiones del país con temperaturas de hasta 34 grados en la Ciudad de México y más de 40 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Colima, Campeche, Yucatán y Zacatecas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Las altas temperaturas pueden ser más peligrosas para algunos sectores de la población y, entre las personas vulnerables se encuentran: bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Por tal motivo a continuación te diremos cómo preparar un botiquín de emergencia para las altas temperaturas y proteger a tu familia durante la época de calos, así como reconocer los síntomas de un golpe de calor.
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¿Cómo preparar un botiquín de emergencia para la temporada de calor?
Si tienes niños en casa o adultos mayores, es necesario contar con un botiquín de emergencia para evitar un Golpe de Calor con los siguientes objetos:
- Sobres de sales de rehidratación oral
- Botellas de agua
- Un termómetro
- Toallas o paños de refrigeración húmeda,
- Un ventilador o nebulizador portátil con pilas
- Lista para detectar y tratar los síntomas de estrés térmico
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¿Cómo detectar un Golpe de Calor?
De acuerdo con la Unicef, los síntomas de estrés térmico requieren una atención urgente en niños y mujeres embarazadas. Si un miembro de tu familia presenta alguno de los síntomas graves, solicita atención médica:
- Labios secos y boca pegajosa
- Sed excesiva
- Sudoración excesiva
- Debilidad y mareos
- Náuseas y vómitos
- Pequeñas ampollas y erupciones
- Sarpullidos por calor
- Fiebre leve
- Hemorragias nasales
- Calambres, generalmente en brazos y piernas
Síntomas graves:
- Confusión, no responder con claridad, convulsiones, coma, no despertarse (SÍNTOMAS MÁS GRAVES)
- Temperatura corporal muy alta durante más de 2 h (40 °C/104 °F)
- Desmayo
- Ausencia de orina durante más de 8 horas u orina oscura
- Ritmo cardíaco y respiración acelerados
- Ausencia de sudoración (aunque la piel puede estar húmeda)
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