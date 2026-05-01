El aumento de las temperaturas en México está convirtiendo las noches en un verdadero reto para descansar. Habitaciones sofocantes, aire estancado y sudor constante están afectando la calidad del sueño de miles de personas. La buena noticia es que existen estrategias simples y efectivas para recuperar el confort y dormir mejor incluso en plena ola de calor.

Así puedes refrescar tu cuarto por la noche. Foto: Creada con IA

Dormir en un ambiente caluroso no solo resulta incómodo, también altera procesos clave del cuerpo. Cuando la temperatura no desciende lo suficiente, el organismo tiene dificultades para entrar en fase de descanso profundo, lo que provoca fatiga, irritabilidad y bajo rendimiento al día siguiente.

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¿Por qué el calor impide dormir bien durante la noche?

El cuerpo humano necesita reducir ligeramente su temperatura interna para conciliar el sueño. Sin embargo, cuando el dormitorio acumula calor —por paredes, techos y muebles que lo retienen durante el día— este proceso se bloquea.

Esto provoca despertares constantes, sueño ligero y una sensación de cansancio persistente.

Si el calor no te deja dormir, estos trucos y productos pueden ayudarte a descansar mejor sin necesidad de aire acondicionado. Foto: Canva

¿Cómo refrescar tu cuarto por la noche y dormir mejor?

Existen medidas fáciles y sencillas que pueden transformar un dormitorio caluroso en un espacio más fresco y habitable. La clave está en evitar que el calor entre durante el día y facilitar su salida por la noche; por ellos a continuación te damos algunos trucos:

Bloquear el calor desde temprano

Uno de los errores más comunes es abrir ventanas durante las horas más calurosas. Si el exterior está más caliente, el aire que entra solo empeora la situación.

Mantener ventanas, cortinas y persianas cerradas entre las 11:00 y las 18:00 horas ayuda a evitar el efecto invernadero dentro de la habitación.

Aprovechar el aire fresco nocturno

Cuando baja la temperatura exterior, es momento de ventilar. Abrir ventanas en extremos opuestos de la vivienda genera corrientes de aire que expulsan el calor acumulado.

Así puedes refrescar tu cuarto por la noche. Foto: Pixabay

Esta ventilación cruzada permite enfriar tanto el ambiente como las superficies del cuarto, mejorando notablemente la sensación térmica durante la noche.

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El truco del ventilador con hielo

Aunque el ventilador no enfría el aire por sí solo, puede potenciarse fácilmente. Colocar un recipiente con hielo o botellas congeladas frente a las aspas ayuda a generar una brisa más fresca gracias a la evaporación.

¿Cómo refrescar tu cuarto por la noche y dormir mejor? Esto se sabe. Foto: Freepik

Otra variante efectiva consiste en colocar una toalla húmeda detrás del ventilador para distribuir aire más frío por la habitación.

Elegir bien las sábanas y textiles

El tipo de tela influye directamente en la temperatura corporal. Materiales como el algodón o el lino permiten la transpiración y evitan la acumulación de calor.

En contraste, las telas sintéticas retienen la humedad y aumentan la sensación de sofoco. Un truco adicional es enfriar las sábanas unos minutos antes de dormir para una sensación inmediata de frescura.

Reducir fuentes de calor dentro del cuarto

Los aparatos electrónicos generan calor incluso cuando no se usan activamente. Televisores, computadoras y focos tradicionales pueden elevar la temperatura sin que se note.

Desconectar dispositivos innecesarios y cambiar a iluminación LED ayuda a mantener el ambiente más fresco durante la noche.

Además otras pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en la temperatura del hogar, como:

Evitar cocinar durante largos periodos Trapear con agua fría o incluso añadir hielo al agua de limpieza para disminuir el calor acumulado. Controlar la humedad, ya que cuando el ambiente es húmedo, el sudor no se evapora con facilidad, lo que intensifica la sensación de calor y dificulta el descanso.

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