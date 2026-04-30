31 Minutos en el Zócalo: esta será la setlist del evento; afina tu voz para cantar a todo pulmón

Como parte de las celebraciones por el Día del Niño, este jueves 30 de abril se llevará a cabo el espectáculo musical gratuito de la aclamada serie televisiva chilena 31 Minutos, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el show especial iniciará en punto de las 19:00 horas, concluyendo así la jornada de actividades del festival "Zocalito de las infancias", que este 2026 presentó su segunda edición.

El concierto "Yo nunca vi televisión" inundará la Plaza de la Constitución con un contagioso aire de nostalgia, que sin duda pondrá a las familias capitalinas a entonar las canciones de las cuatro temporadas de la serie a todo pulmón.

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el programa 31 minutos cumplió 20 años desde la emisión del primer episodio. / Foto: Especial.

¿Cuál será la setlist oficial del evento?

De acuerdo con la página de fanáticos "Cosas de Minuteros" y otras más, la setlist oficial incluirá temas clásicos de la franquicia, además de una nueva canción inédita. A continuación, te dejamos la lista oficial de canciones que se presentarán en el show:

31 Minutos

La desgracia ajena

Rin Raja

Tangananica Tangananá

Drácula, Calígula, Tarántula

Señora, devuélvame la pelota

Mi mamá me lo teje todo

Doggy Style

Pizza de la Vida

Ríe

La Señora Interesante

Diente blanco, no te vayas

Mundo Interior

Péndulo Caótico

Objeción Denegada

La Regla Primordial

Lala

El Huerfadrino

Calcetín con Rombosman

Son Pololos

Mi Equilibrio Espiritual

Ataja la chancha, Pedro (Nueva Canción)

Baila sin César

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Foto: Captura

Asimismo, el elenco de la serie interpretará un bis exclusivo al finalizar el programa oficial, el cual incluirá varias canciones adicionales para agradecer el recibimiento del público. Entre las canciones seleccionadas para este espacio figuran:

Mi muñeca me habló

Arwrarwrirwrarwro

El Dinosaurio Anacleto

Yo nunca vi televisión

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este jueves 30 abril se prevén altas temperaturas de entre 30° y 32° Celsius; mientras que por la noche permanecerá un ambiente cálido, con cielo medio nublado y sin presencia de precipitaciones.

Por ello, se hace la recomendación a las familias de utilizar bloqueador solar, beber abundantes líquidos, usar ropa cómoda, evitar asistir con objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas y bultos voluminosos, evitar comer en la vía pública y evitar cambios bruscos de temperatura.

¿En dónde ver el espectáculo?

Para aquellas personas que no tengan la oportunidad de asistir al concierto, el evento será transmitido en vivo a través de distintos canales oficiales y plataformas digitales, como Canal Catorce (14.1), Capital 21 y TV Migrante, así como las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CDMX y Canal Once.

*Con información de Frida Sánchez.

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