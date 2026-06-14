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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina reportó que este domingo se presentan lluvias de intensidad fuerte y con posible granizo en ocho alcaldías.
Las demarcaciones son:
- Azcapotzalco
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Tlalpan
- Xochimilco
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“Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y noche en la Ciudad de México”, indicó.
Mientras, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro expuso que por la lluvia se aplica marcha de seguridad —es decir, disminuye la velocidad de circulación de los trenes— en:
- Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán
- Línea 3, de Indios Verdes a Universidad
- Línea 8, de Garibaldi a Constitución de 1917
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