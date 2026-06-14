La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina reportó que este domingo se presentan lluvias de intensidad fuerte y con posible granizo en ocho alcaldías.

Las demarcaciones son:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Coyoacán

Iztapalapa

Tlalpan

Xochimilco

Lee también Así fue el accidente entre un camión y un microbús en la México-Pachuca que dejó 14 lesionados

“Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y noche en la Ciudad de México”, indicó.

Mientras, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro expuso que por la lluvia se aplica marcha de seguridad —es decir, disminuye la velocidad de circulación de los trenes— en:

Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán

Línea 3, de Indios Verdes a Universidad

Línea 8, de Garibaldi a Constitución de 1917

mahc

[Publicidad]

mahc