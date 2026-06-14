Metrópoli | 14-06-26 | 17:54 | Actualizada | 14-06-26 | 17:54 |

La reportó que este domingo se presentan lluvias de intensidad fuerte y con posible granizo en ocho alcaldías.

Las demarcaciones son:

  • Azcapotzalco
  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Tlalpan
  • Xochimilco

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“Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante la tarde y noche en la Ciudad de México”, indicó.

Mientras, el expuso que por la lluvia se aplica marcha de seguridad —es decir, disminuye la velocidad de circulación de los trenes— en:

  • Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán
  • Línea 3, de Indios Verdes a Universidad
  • Línea 8, de Garibaldi a Constitución de 1917

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