Metrópoli | 14-06-26 | 16:57 | Actualizada | 14-06-26 | 16:57 |

Tlalnepantla, Méx.- Se dio a conocer el video donde se observa el accidente entre un camión y un microbús, en la México-Pachuca, que dejó como saldo .

De acuerdo con las imágenes, el camión con ruta Villa de la Laguna-Indios Verdes impactó contra la parte trasera del microbús de la Ruta 18.

El choque ocasionó que el microbús volcara. Mientras que metros más adelante el camión paró su marcha.

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Según información oficial, el camión era conducido por Diego "N", de 22 años de edad.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para atender a los 14 lesionados, entre ellos un menor de edad.

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Tres personas fueron trasladadas a un hospital a causa de sus lesiones; los demás fueron atendidos en el lugar.

Volcadura de microbús en la México-Pachuca deja 14 lesionados; accidente provoca caos vial en Tlalnepantla. Foto: Valente Rosas
Volcadura de microbús en la México-Pachuca deja 14 lesionados; accidente provoca caos vial en Tlalnepantla. Foto: Valente Rosas

mahc/ml

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