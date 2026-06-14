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Tlalnepantla, Méx.- Se dio a conocer el video donde se observa el accidente entre un camión y un microbús, en la México-Pachuca, que dejó como saldo 14 personas lesionadas.
De acuerdo con las imágenes, el camión con ruta Villa de la Laguna-Indios Verdes impactó contra la parte trasera del microbús de la Ruta 18.
El choque ocasionó que el microbús volcara. Mientras que metros más adelante el camión paró su marcha.
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Según información oficial, el camión era conducido por Diego "N", de 22 años de edad.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para atender a los 14 lesionados, entre ellos un menor de edad.
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Tres personas fueron trasladadas a un hospital a causa de sus lesiones; los demás fueron atendidos en el lugar.
mahc/ml
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