Tlalnepantla, Méx.- Se dio a conocer el video donde se observa el accidente entre un camión y un microbús, en la México-Pachuca, que dejó como saldo 14 personas lesionadas.

De acuerdo con las imágenes, el camión con ruta Villa de la Laguna-Indios Verdes impactó contra la parte trasera del microbús de la Ruta 18.

El choque ocasionó que el microbús volcara. Mientras que metros más adelante el camión paró su marcha.

Así fue el accidente entre un camión de transporte público y un microbús en la México - Pachuca que dejó 14 personas lesionadas.



El conductor del camión tiene 22 años.



Usuarios señalaron que iba a exceso de velocidad.#Edoméx pic.twitter.com/Vh45woLlM9 — gizelaglp (@gizelaglp) June 14, 2026

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Según información oficial, el camión era conducido por Diego "N", de 22 años de edad.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para atender a los 14 lesionados, entre ellos un menor de edad.

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Tres personas fueron trasladadas a un hospital a causa de sus lesiones; los demás fueron atendidos en el lugar.

Volcadura de microbús en la México-Pachuca deja 14 lesionados; accidente provoca caos vial en Tlalnepantla. Foto: Valente Rosas

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