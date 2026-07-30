Morelia, Michoacán. - El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, celebraron la captura de Ramón Álvarez Ayala, El R1, autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el 1 de noviembre del año pasado.

El mandatario michoacano, destacó en sus redes sociales, que, la coordinación entre las fuerzas federales y estatales demuestra que, cuando se actúa con inteligencia, estrategia y firmeza, se avanza en la construcción de la paz.

“Hoy mediante el trabajo conjunto y coordinado se logró la detención de Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1’, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo”, enfatizó.

Lee también Asesinan a un abogado en el centro de Temixco, Morelos; gremio exige capturar a los responsables

Ramírez Bedolla, reconoció la labor del Gabinete de Seguridad Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la Fiscalía General del Estado.

“Que quede claro: en nuestro estado no habrá espacio para la impunidad. Quien atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos deberá enfrentar la acción de la justicia”, advirtió.

[Publicidad]

La viuda de Carlos Manzo escribió en su cuenta de Facebook, que la justicia comienza, pero aún no termina.

“Reconozco el trabajo realizado por las fuerzas federales; a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por el secretario, Omar García Harfuch y a las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, en conjunto con el centro nacional de inteligencia”.

Lee también Alcalde de Cuernavaca reconoce que Ayuntamiento carece de facultades para revisar polvorines; buscará apoyo del gobierno federal

[Publicidad]

Quiroz García, consideró, que este avance (captura del R1) apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo.

“Estoy convencida que aún hay mucho más por aclarar, exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias, por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley”, sentenció, Grecia Quiroz, en su publicación, la cual acompañó con una fotografía de su esposo, de la captura del R1 en el 2012 y, otra del diputado federal y exgobernador, Leonel Godoy Rangel, con Roldán Álvarez Ayala, integrante de la familia de los Rs.

Y remató: “Aquí seguiré exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención”.

[Publicidad]

dmrr/cr