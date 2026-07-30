La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, aprobó el jueves una ley que reorganizará el Estado y reducirá sus ministerios y otra sobre la vivienda que amplía los derechos propietarios.

Mientras, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió ante los diputados la reciente publicación de políticas aperturistas al sector privado en la isla.

Díaz-Canel encabezó el foro legislativo, mientras que el exlíder Raúl Castro lo siguió por teleconferencia.

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La reorganización del Estado fue anunciada en junio y contempla reducir de 27 a 20 los ministerios, al tiempo que se producirán algunas fusiones y desaparecerán otros cuyos contenidos serán absorbidos por los restantes. Por ejemplo, el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentación reunirá a los actuales de Agricultura y de la Industria Alimentaria.

En tanto, la nueva ley de vivienda permitirá que los ciudadanos tengan dos viviendas a su nombre en zonas urbanas, hasta ahora sólo se autoriza una, y una de descanso y que los emigrados no pierdan sus propiedades.

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Estas sesiones parlamentarias que se convocan pocas veces al año y que comenzaron la víspera se producen en momentos en que la isla enfrenta la casi paralización de su vida económica y social tras un cerco petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero . Las consecuencias para la población han sido apagones de más de 20 horas diarias, cortes de internet, desabastecimiento de agua y medicinas y escasez de combustible.

🇨🇺| Parlamento cubano aprueba nueva Ley de Vivienda: ampliación de derechos y nuevas formas de gestión.



La norma preserva principios históricos de la Revolución, mientras introduce cambios sustanciales para diversificar el acceso a la vivienda.https://t.co/55OERMwCZL — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) July 30, 2026

También poco después de la publicación esta semana de una serie de normas gubernamentales con acceso a sectores antes solo reservados al Estado, como la extracción petrolera o la creación de casas de ancianos y que buscan sacar al país de una mayor caída.

Durante su discurso de cierre de las sesiones, el presidente Díaz-Canel hizo énfasis en las hostilidades de Estados Unidos que dijo han llevado a la isla a “un escenario extremadamente complejo y amenazante, propio de una fortaleza sitiada".

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Los gobiernos de ambas naciones reconocieron haber mantenido contacto pero se desconoce su contenido. El presidente Donald Trump acusó al modelo de la isla de ineficiente y aseguró que está dispuesto a tomar la isla si esta no se aviene a cambios económicos y políticos.

🇨🇺| Inició el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la @AsambleaCuba, en su X Legislatura.



El líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, que participa por videoconferencia, envió un saludo a los diputados. También está presente el Presidente @DiazCanelB. pic.twitter.com/nLqbStNGVE — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) July 29, 2026

Al mismo tiempo, Díaz-Canel negó que las medidas aperturistas sean una reacción ante las presiones de Estados Unidos pero reconoció las inquietudes en algunos sectores de la población.

“Existen preocupaciones legítimas y francas sobre el crecimiento del capital privado, la concentración de riquezas y capital por una persona, lo relacionado con los derechos de usufructo, superficie y negocios inmobiliarios, la posibilidad de privatización de empresas estatales, la ampliación y naturalización de la desigualdad… y la falta de mecanismos de participación y control popular", expresó el mandario.

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“A todos estos asuntos hay que prestarle atención… las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo sino para defender y avanzar en la construcción socialista”, agregó.

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Las sesiones del miércoles y jueves sirvieron también para que funcionarios de primer nivel como el primer ministro Manuel Marrero hicieran un recuento de la situación actual.

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Marrero aseguró que a raíz de la salida de las cadenas internacionales, luego de las amenazas de sanciones de Estados Unidos contra ellas, y de la caída del estratégico sector del turismo, muchas líneas aéreas abandonaron sus rutas a la isla, se encuentran cerrados el 73% de los hoteles.

Además, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, informó que debido a las sanciones estadounidenses varias empresas navieras se vieron obligadas a dejar más de siete mil contenedores en puertos del Caribe cargados con alimentos y medicinas para la isla.

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