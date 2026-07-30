El futbol volvió a demostrar que su impacto va más allá de la cancha. Los jugadores del primer equipo de Santos Laguna y del conjunto femenil realizaron una donación económica para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia que atraviesa Venezuela.

La iniciativa surgió a través de Guerreros de Corazón, el programa de responsabilidad social del club lagunero, que coordinó la entrega de los recursos junto con Fundación Sun.Risas, organización dedicada a canalizar ayuda inmediata a las personas afectadas por desastres.

En el comunicado, Santos explicó que las y los futbolistas decidieron sumarse a la causa al ser conscientes de "la difícil situación que enfrentan miles de familias", por lo que unieron esfuerzos para respaldar a quienes más lo necesitan.

El apoyo económico será destinado al Instituto Docente de Urología (IDU), ubicado en Valencia, estado Carabobo, así como a TraumaUnit, unidad especializada en traumatología y cirugía ortopédica que opera dentro del mismo instituto.

De acuerdo con el club, ambos centros médicos brindan atención gratuita a las personas afectadas por la emergencia y ofrecen servicios esenciales para atender las necesidades más urgentes de la población.

La institución verdiblanca aprovechó para recordar que Guerreros de Corazón nació en 2007 con la intención de que el equipo trascendiera el ámbito deportivo mediante acciones de impacto social. Desde entonces, futbolistas, cuerpo técnico, colaboradores, patrocinadores y aficionados han participado en distintas iniciativas bajo la filosofía "Ganar Sirviendo".

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"En Club Santos Laguna creemos que el futbol también tiene la capacidad de unir voluntades y generar un impacto positivo más allá de la cancha, especialmente en los momentos en los que la solidaridad hace la diferencia", concluyó la institución.