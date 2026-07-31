Las Águilas del América dejaron atrás los festejos y ya piensan en los nuevos retos para este semestre, donde el objetivo será refrendar el título en el renovado formato de la Liga Femenil.

Después de seis meses históricos, el equipo azulcrema dejó atrás la celebración y comenzó a trabajar con la mirada bien puesta en el Apertura 2026.

Las Águilas vienen de conseguir un triplete (Liga, Concacaf y Campeón de Campeones) y de convertirse en el primer club mexicano en conquistar un campeonato internacional, una hazaña que, de acuerdo con Karina Rodríguez, llenó de orgullo al plantel, aunque también aumentó la exigencia para lo que viene.

“Estamos muy bien, estamos muy felices, celebramos mucho. Lograr un triplete no es fácil y ser las primeras en ganar un campeonato internacional como mexicano es algo muy especial”, contó para EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, el equipo sabe que el éxito reciente no significa que el trabajo haya terminado. Para Rodríguez, la celebración quedó atrás y ahora el objetivo es mantener al América en los primeros planos.

“Somos muy orgullosas, pero sabemos que todavía hay trabajo que tenemos que hacer, entonces ya terminamos de celebrar y ya estamos enfocadas en el siguiente”, afirmó zaguera central.

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La exigencia, además, es una constante dentro del conjunto de Coapa. Rodríguez, quien llegó al América en 2023 y ya suma más de 120 partidos con el club, reconoció que vestir la camiseta implica una presión especial, aunque también representa un privilegio.

“No todas pueden jugar aquí. Hay mucha presión en el América, pero eso es un honor siempre, tener esa presión, aportar este escudo, jugar para este club, es algo muy especial”, señaló.

Con el triplete como antecedente y nuevos objetivos por delante, el América Femenil buscará demostrar que su reciente éxito no fue casualidad y que todavía tiene espacio para seguir haciendo historia.

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