La tradición gastronómica y el espíritu festivo de las cantinas mexicanas tienen un nuevo motivo para celebrar. La Cantina Palacio presentó su esperado festival de temporada de la mano del chef invitado Alexis Ayala, una de las mentes más versátiles de la escena culinaria contemporánea en México.

Reconocido como Best New Chef y con sus proyectos Pargot y Tacos Los Alexis consolidados dentro de la Guía Michelin México (categoría Bib Gourmand), Ayala demuestra que la sofisticación y el sabor popular pueden convivir en la misma mesa.

“Para nosotros es un hito tener a Alexis Ayala aquí. Es un joven cocinero mexicano que maneja a la perfección dos discursos: el fine dining y la cocina urbana a través del taco”, destacó Claudio Poblete, director de Culinaria Mexicana, durante la presentación.

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De Norte a Sur: Un viaje por el sabor de México

Fiel a su filosofía de que "todo cabe en un taco", el chef estructuró una propuesta que recorre los ingredientes y las técnicas más representativos del país, adaptando la frescura del marisquería y la fuerza del comal al formato cantinero.

“Aterrizamos lo que hacemos en Pargot y en Los Alexis a un ambiente de cantina, con nuestros sabores y nuestra esencia. Es un menú que recorre de norte a sur: arrancamos con la pasión de las tostadas de Ensenada y nos vamos abriendo paso por el país”, compartió el chef.

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El chef Alexis Ayala presenta su nuevo menú en La Cantina Palacio, integrando la frescura de la marisquería con el sazón popular del taco. Fotos: Marisol Toriz / EL UNIVERSAL.

Los 6 platillos imperdibles del menú de temporada de Alexis Ayala

Disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 en las sucursales de La Cantina Palacio, la propuesta incluye entradas individuales, platos fuertes para compartir y maridajes sugeridos con etiquetas nacionales e internacionales:

Tostada de maíz amarillo y jurel

Inspirada en las barras marinas del Pacífico. Lleva jurel laminado de Ensenada, paté vegetariano, emulsión de maracuyá con chile morita y brotes de albahaca.

Maridaje sugerido: Alba de Vetus (Albariño, D.O. Rías Baixas, España).

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Costra de short rib

Un guiño directo al sazón norteño y a la taquería. Short rib braseado con frijoles con veneno, salsa de molcajete y servido en tortilla de harina.

Maridaje sugerido: Charles Martinez (Malbec, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Baja California).

Taco de jaiba suave en tempura

La elegancia de Pargot hecha taco. Jaiba de concha suave crujiente con chutney de piña, habanero y lima kéfir, complementado con una emulsión de hoja santa.

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Maridaje sugerido: Alba de Vetus (Albariño, D.O. Rías Baixas, España).

Kampachi con velouté de azafrán y vainilla

Un plato fuerte para compartir que destaca la riqueza de los pescados grasos. Servido con una audaz salsa de azafrán con vainilla de Papantla, puré de chirivía y salicornia (espárrago de mar) para aportar el toque salino natural.

Maridaje sugerido: L&L Rosé (Prieto Picudo, Tempranillo, Ribera del Duero, España).

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Rack de cordero con sikil pak de dátil

Una receta emblemática que regresa al repertorio de Ayala. El cordero se acompaña de una salsa tibia de labneh con hierbas y un sikil pak yucateco reinventado con un toque dulce de dátil.

Maridaje sugerido: Charles Martinez (Malbec, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Baja California).

Cremoso de chocolate de metate

El cierre dulce que conecta Oaxaca con influencias del Medio Oriente. Ganache de chocolate de metate con zaatar, jengibre cristalizado, helado casero de tahini y ralladura cítrica.

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¿Dónde y cuándo disfrutar del festival de Alexis Ayala en La Cantina Palacio?

El menú de temporada estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 en las siguientes sucursales:

Coyoacán : Av. Real Mayorazgo 130, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX.

: Av. Real Mayorazgo 130, Xoco, Benito Juárez, 03330, CDMX. Perisur : Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal, Coyoacán, 04530, CDMX.

: Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal, Coyoacán, 04530, CDMX. Polanco : Av. Moliere 222, Los Morales, Secc. Palmas, Miguel Hidalgo, 11570, CDMX.

: Av. Moliere 222, Los Morales, Secc. Palmas, Miguel Hidalgo, 11570, CDMX. Santa Fe : Av. Vasco de Quiroga 3800, Vista Hermosa, Cuajimalpa, 05109, CDMX.

: Av. Vasco de Quiroga 3800, Vista Hermosa, Cuajimalpa, 05109, CDMX. Satélite : Cto. Centro Comercial 2251, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, 53100, Estado de México.

: Cto. Centro Comercial 2251, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, 53100, Estado de México. León: Cerro Gordo, Boulevard. Casa de Piedra 116, Int. 101, Valle del Campestre, León, Guanajuato, 03750.

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