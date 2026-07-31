¡Nuevo episodio de Estacionados! Bruno platica en exclusiva con Montserrat Martínez, de marketing de JLR (Jaguar Land Rover), sobre la llegada del Defender Trophy a Jalcomulco, Veracruz. Te contamos cómo 24 competidores de todo el mundo pusieron a prueba su destreza 4x4 en ríos, barro y terrenos extremos, reviviendo el espíritu del legendario Camel Trophy de los años 80 y 90.

Además, explicamos el enfoque de conservación ambiental de la competencia y su alianza con asociaciones para la protección del jaguar en México y Latinoamérica.

Por otro lado, analizamos la llegada del totalmente renovado BYD King. El sedán híbrido enchufable de la marca china evoluciona su diseño inspirándose en el BYD Seal, elimina la pantalla rotatoria e integra la palanca de cambios en la columna de dirección para ganar espacio. Evaluamos su impresionante autonomía combinada de hasta 1,680 km, sus 170 km de rango 100% eléctrico en la versión equipada (GS), su motor 1.5L, integración con comandos de voz de Google y sus competitivos precios para el mercado mexicano frente a Toyota Prius y Corolla Híbrido.

🔔 ¡Suscríbete a EstacionA2 y acelera tu pasión por los autos!

💬 ¡Abre el debate con nosotros en los comentarios!

📅 Nuevos episodios todos los jueves a las 6 PM

[Publicidad]

Escúchanos en Spotify 🎧

https://open.spotify.com/show/3cDHzXsEE4dw0ofre9VwqM

Míranos en YouTube ▶️

[Publicidad]

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwFGEcytlOXxwEK0iG9V2LjzzqZWtCL1