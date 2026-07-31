Cynthia Klitbo contó en "La casa de los famosos México", detalles sobre la icónica escena que protagonizó en la telenovela "El privilegio de amar", de 1998 producida por Carla Estrada, donde protagonizó a Tamara de la Colina, la gran villana de la historia.

Dicha escena, en la que Tamara se rapa en Europa, fue una idea que tuvo la actriz cuando recién había terminado su matrimonio con Francisco Gattorno, en aquel momento se encontraba muy triste por el truene.

Relató que su excuñada se había rapado, cuando le preguntó por qué lo habían hecho, ella le dijo que porque había terminado con su expareja y quería renovarse, entonces, Cynthia pensó:

"Yo dije, 'ay, yo me voy a rapar a ver si se me quita este dolor'.".

La actriz venía de otras telenovelas en las que a su personaje de villana ya la habían quemado y ahorcado, de todo, por lo que se le ocurrió lo que de la rapada y se lo planteó a Carla Estrada, quien aceptó.

La escena la grabaron en Ponte Vecchio, un puente medieval sobre el río Arno en Florencia, no contaban con permiso, por lo que se hizo a escondidas.

[Publicidad]

"La cámara estaba escondida atrás de un arco porque como buenos mexicanos no había permisos, y entonces empecé a raparme y la gente se quería acercar para papacharme, pero entonces yo les ponía cara de 'te voy a asesinar y estoy loca'", recordó.

Klitbo relató que se rapó como pudo, sin espejo, y se fue al hotel para terminar de hacerlo, y aunque ya le tenían preparada una peluca, no la usó, anduvo rapada por un tiempo, algo que fue a su favor porque tuvo pegue con los italianos.

"Y entonces salí a la calle, me chulearon los italiano... bueno, iba de vestido de noche y con aretazos y todo. Yo usé ese look un rato".

[Publicidad]

Lee también "Sí me calentaba mucho": Cynthia Klitbo recuerda los besos que la hicieron enamorarse de Alberto Estrella

¿Qué pasaba entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno en ese momento?

El romance entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno comenzó en 1995 y terminó definitivamente en 1998, se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de la telenovela "La dueña".

Francisco Gattorno y Cynthia Klitbo trabajaron juntos, y por primera vez, en la televenola de 1995, "La dueña". Foto: Especial

Decidieron casarse por el civil en la Ciudad de México en 1997, sin embargo la unión tras el matrimonio duró muy poco, y cuando se separaron tardaron 12 años en volverse a hablar, así lo contó la actriz, quien además dijo claramente que la relación con Gattorno terminó porque embarazó a su amante.

[Publicidad]

"Hablamos hasta los 12 años después, durante 7 años no nos volvimos a ver ... (cortamos) porque embarazó a su amante, me lo dijeron".

Klitbo admitió que esa historia con Gattorno es muy larga, y prometió que la contaría después; lo que sí dejó claro es que fue muy feliz con ese corte de cabello, el cual le abrió muchas puertas y le hizo ganar muchos premios internacionales.

Lee también Cynthia Klitbo está harta de la falta de limpieza en "LCDLFM": "piensan que yo soy la mamá"

[Publicidad]

rad