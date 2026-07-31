La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 31 de julio en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se espera lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 14:55 y las 20:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundaciones; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 31/07/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/lXpRZeN2oV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 31, 2026

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JACL/cr