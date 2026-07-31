Valle de Chalco, Méx.- Cristian Daniel “N”, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por presuntamente participar en la muerte de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El alumno se habría resistido a un asalto en transporte público el pasado 16 de julio cuando la unidad circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Santa Catarina Yecahuizot.

Con este arresto, las autoridades suman tres detenidos relacionados al caso, pues también fueron detenidos Fausto “N” y María Luisa “N”, quienes habrían participado con un vehículo que sirvió como muro para escapar.

Con este arresto, las autoridades suman tres detenidos relacionados al caso. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Lee también Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa extorsiones a ambulantes; culpa a grupos afines a Morena de extorsión

Las tres personas abordaron la unidad de transporte público y utilizando un arma de fuego amenazaron a los usuarios para que estos entregaran sus pertenencias.

La investigación de la FGJEM también refiere que el alumno de la FES Zaragoza se abría resistido a entregar sus pertenencias, lo que derivó en que resultara lesionado por disparo de arma de fuego y posteriormente perdió la vida en el camión.

[Publicidad]

Mediante análisis videográfico la Fiscalía mexiquense en colaboración con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), identificaron a un grupo dedicado al robo de transporte de pasajeros que opera en la carretera México-Puebla, con el mismo modus operandi.

Lee también Metro publica Programa Anual de Obras Públicas 2026; prevén gasto de 232 mdp

Los trabajos de inteligencia permitieron reconstruir el recorrido realizado por los probables responsables antes y después del hecho, agregó la FGJEM, lo que causó el arresto de estas personas.

[Publicidad]

Cristian Daniel “N”, fue detenido sobre la carretera federal México-Puebla, donde los policías de investigación de la FGJEM lo encontraron en posesión de envoltorios con presunta droga.

Al hombre lo presentaron ante la autoridad judicial, que habrá de determinar su situación ante la ley.

vr/cr