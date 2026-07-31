El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, recibió a la concejal del Distrito 6 de Los Ángeles, California, Imelda Padilla, quien recorrió las estaciones renovadas de la Línea 2, trabajos que llevará como “inspiración” a su entidad, de cara a los Juegos Olímpicos 2028.

En la Alameda Central, Adrián Rubalcava e Imelda Padilla ingresaron por la puerta Guimard de la estación Bellas Artes, donde abordaron el tren y descendieron en Zócalo-Tenochtitlan para visitar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En su calidad de integrante del Consejo Directivo de la Autoridad Metropolitana del Condado de Los Ángeles, Imelda Padilla resaltó los trabajos que –en poco tiempo– fueron realizados.

En la Alameda Central, Adrián Rubalcava e Imelda Padilla abordaron el tren y descendieron en Zócalo-Tenochtitlan para visitar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. | Foto: Especial.

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“Me voy muy impresionada con su sistema de Metro, de ver cómo en tan poco tiempo lo pudieron remodelar para los visitantes de la FIFA; me encantó ver el estilo art déco, que tienen exposiciones de arte”, expresó.

La Concejal de Los Ángeles también resaltó que le sorprendió ver “la felicidad de los que usan el Metro y su beneplácito por el cambio ocurrido en tan poco tiempo en la Línea 2”.

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“Me voy inspirada de cómo llevar estas ideas al sistema de Metro de Los Ángeles, donde también vamos a tener muchos visitantes en las olimpiadas, en el año 2028”, apuntó.

La Concejal de Los Ángeles también resaltó que le sorprendió ver “la felicidad de los que usan el Metro". | Foto: Especial.

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Por su parte, Rubalcava agradeció a la jefa de Gobierno por la oportunidad para coordinar la relación entre Los Ángeles y la Ciudad de México.

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“Vamos a estar trabajando muy de la mano para mejorar nuestro sistema. Sin duda, compartiendo experiencias con la concejal y con la ciudad, así como con todos los paisanos que viven en Los Ángeles”, enfatizó.

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JACL/cr