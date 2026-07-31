Diputados y senadores del PRI, PAN, Morena y MC celebraron el anuncio del Comité Técnico de la UNAM acerca de la aplicación de un examen de control a aspirantes de forma presencial, después de la detección de anomalías durante su aplicación en línea.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, comentó que se debe respetar la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y apoyar lo que decida.

"Las decisiones de si se repiten los exámenes, si hay algunos otros mecanismos, son de los universitarios y hay que respetar la autonomía universitaria y no hay que caer en la tentación de nosotros o alguien interferir en esas decisiones", dijo.

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Consideró que, en caso de que existan padres de familia que recurran a un amparo con la finalidad de que se respeten los resultados originales del examen, también están es su derecho.

"Todos tenemos derecho a recurrir a los mecanismos legales que creamos suficientes para resolver nuestras inquietudes. Entonces, eso tampoco se puede condenar. Para eso hay estas instancias, no podemos tampoco censurar ese tipo de cosas. Si alguien cree, se siente dañado, pues están las instancias legales y que esas sean también las que resuelvan y no otras", expresó.

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El diputado exhortó al gobierno federal y a la CFE a tomar medidas decisivas y coordinadas para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Foto: Especial

"No había otra posibilidad"

El diputado del Partido Acción Nacional, Daniel Chimal García, señaló que no había otra posibilidad de resarcir el error que fuera con la repetición del examen.

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“Luego de que se evidenciaron muchos casos donde alumnos luego de tanto esfuerzo, habían conseguido puntajes que en otros años habría sido normal, pero por alguna razón se les atravesó la trampa o mejor dicho, alguien hizo trampa. Muchos jóvenes quedaron fuera, así que en horabuena para la Universidad que hoy reconoce y va por una nueva aplicación del examen”, declaró.

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El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, aseguró que Marcelo Ebrard está detrás de los carros eléctricos Olinia. Foto: Especial

"México merece profesionistas de altura"

La diputada panista Paulina Rubio comentó que ahora, los jóvenes que intentan regresar, se enfrentarán a una nueva presión para estar en la Máxima Casa de Estudios.

“Seguramente lo harán de nueva cuenta con el filtro que se requiere, México merece profesionistas de altura y no profesionistas de copia, como los que están hoy gobernando en la Cuarta Transformación. Es un paso para que el mismo gobierno reconozca y adopte este ejemplo de reponer errores y mejorar lo que está mal o se está haciendo mal", consideró.

Diputada panista Paulina Rubio Foto: tomada de X @PaulinaRubioFdz

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"Es una solución adecuada"

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró que no se resuelve el problema de fondo, pero es una solución adecuada.

“Me parece una solución adecuada que, sin resolver el problema de fondo, sí atenúa los efectos que se habían generado. Es una buena noticia que la UNAM se fortalezca de esta manera, aunque no está resuelto de fondo”, manifestó.

Sostuvo que “la educación superior es un derecho, no un privilegio, que debe garantizarse a los jóvenes de México”, debido a lo que la UNAM debe buscar la posibilidad de aceptar al mayor número de aspirantes.

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“Nosotros seguimos insistiendo en que deben de admitirse un mayor número de jóvenes en esta universidad, donde los valores del esfuerzo personal, la preparación con integridad y la honestidad académica acompañan a la formación profesional en esta Máxima Casa de Estudios”, comentó.

Ricardo Monreal dijo confiar en el trabajo del comité de evaluación. Foto: Especial

"Examen de control da certeza a aspirantes"

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que repetir en modalidad presencial el examen para ingresar a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorga certeza a los aspirantes.

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También reconoció al rector Leonardo Lomelí Vanegas por aceptar las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

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La legisladora del PAN se pronunció a favor de destinar más presupuesto en el Paquete Económico 2027 para ampliar su matrícula y recibir a un número mayor de aspirantes.

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La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en conferencia de prensa desde San Lázaro este lunes 9 de febrero de 2026. Foto: Especial

"Positivo, reconocimiento del error"

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, dijo que es positivo que se reconozca el error tan grave que se cometió y que pone en vilo el futuro académico de miles de estudiantes, por lo que este tema debe derivar en una investigación sobre posibles actos de corrupción o por lo menos de falta de profesionalismo por parte de la empresa y de funcionarios de la UNAM.

"Considero que esto es una lección para UNAM para regresar a los esquemas tradicionales de exámenes presenciales, donde los alumnos no puedan utilizar, teléfonos, celulares, inteligencia artificial y otros instrumentos tecnológicos para responder los reactivos".

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En entrevista expuso que este tema “se le salió de las manos a la UNAM” por lo que se debe regresar al sistema presencial con la finalidad de garantizar imparcialidad.

“Deben corregir de inmediato porque ya está punto de entrar a clases. La UNAM tiene profesores, infraestructura y especialistas en todas las áreas para aplicar los exámenes. Es inaceptable que contraten a una empresa privada”, apuntó.

Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado de la República, en una fotografía de archivo. Foto: Especial

"Bien por actuar con firmeza"

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que la UNAM hace bien en actuar con firmeza para proteger la integridad de su proceso de admisión.

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“La educación pública se defiende garantizando que el acceso dependa del mérito y del esfuerzo, no de trampas ni de privilegios”.

Indicó que es indispensable respetar plenamente la autonomía universitaria.

“Corresponde a la propia Universidad, con criterios técnicos y sin presiones externas, tomar las decisiones necesarias para preservar la confianza en sus mecanismos de ingreso”.

“Miles de jóvenes dedicaron meses de preparación para presentar este examen. Ellos merecen certeza, transparencia y un proceso impecable. Quien hizo trampa debe enfrentar las consecuencias; quien hizo las cosas bien debe tener la garantía de que su esfuerzo será respetado”, agregó.

Senador Clemente Castañeda, de Movvimiento Ciudadano (MC). Foto EL UNIVERSAL

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