Mérida, Yuc. - A coro, decenas de manifestantes pidieron a gritos frenar la devastación en las costas de Yucatán, específicamente las dunas en Chuburná Puerto.

“¡No se vende la tierra, se ama y se defiende!”, gritaban mientras caminaban hacia el Monumento a la Patria.

Más de 350 personas participaron este viernes en una concentración para exigir el freno a los proyectos inmobiliarios que, aseguran, ponen en riesgo las dunas costeras de Chuburná Puerto y otros ecosistemas del estado.

Lee también Casos de sífilis se disparan en Yucatán; aumentan 168% en lo que va de 2026

Organizaciones ambientalistas, colectivos y defensores del territorio señalaron que la movilización fue detonada por la polémica generada esta semana en torno al desarrollo inmobiliario en las dunas de Chuburná Puerto.

En la protesta advirtieron que las dunas costeras son una barrera natural indispensable para proteger a las comunidades de huracanes. | Foto: Especial.

Acusaron que los mismos emporios inmobiliarios continúan impulsando proyectos que sustituyen ecosistemas por cemento, privadas y fraccionamientos en zonas que deberían permanecer protegidas por su valor ambiental.

[Publicidad]

Los manifestantes recordaron que, aunque las autoridades colocaron sellos de clausura en el sitio, previamente se otorgaron autorizaciones que permitieron el ingreso de maquinaria pesada.

Lee también Rescatan a 48 perritos en situación crítica en predio de Mérida, Yucatán; serán rehabilitados para su adopción

Indicaron que tanto autoridades federales como estatales toleraron el avance del proyecto y que solo la presión ciudadana, tras hacerse viral el caso, logró detener temporalmente las obras.

[Publicidad]

En la protesta advirtieron que las dunas costeras son una barrera natural indispensable para proteger a las comunidades frente a huracanes, además de formar parte de un ecosistema frágil.

Dijeron que permitir su destrucción representa un riesgo para el patrimonio ambiental y la seguridad de la población de Yucatán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr