Mérida, Yucatán. - Grupos ambientalistas convocaron a una marcha pacífica en defensa de las Dunas de Chuburná Puerto, luego de que en días pasados denunciaron que un desarrollo inmobiliario amenaza al ecosistema costero de Yucatán.

El colectivo "Salvemos las Dunas" indicó en sus redes sociales, que la marcha se realizará el próximo viernes a las 6 de la tarde en el Monumento a la Patria, de donde partirá hacia la Plaza Grande.

"El objetivo es presionar y detener el Complejo Turístico 'Las Dunas', cuya constructora utiliza maquinaria pesada para el desmonte sistemático de la vegetación en un área natural protegida”, señaló.

Convocan a marcha por las Dunas de Chuburná Puerto; buscan frenar un desarrollo inmobiliario. Foto: Especial.

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“Estos trabajos se realizan en total opacidad y sin haber efectuado una consulta previa, libre e informada a la comunidad de Chuburná Puerto, violando el derecho ciudadano a la información y a la participación efectiva en decisiones territoriales”, denunció el colectivo.

Indicó la agrupación que en la manifestación exigirán a los tres órdenes de gobierno la revocación de autorizaciones ambientales, el freno inmediato al desmonte, así como una auditoría e investigación de responsabilidades.

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También pedirán la protección integral, la reparación del daño y la garantía de consulta pública para frenar este proyecto inmobiliario.

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