Cuatro mujeres deportistas que participaron en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026 murieron en un accidente automovilístico, y otras cuatro personas que viajaban en el vehículo fueron trasladadas a un hospital.

Las jóvenes eran originarias de San Miguel Soyaltepec, un municipio ubicado en la región de la Cuenca del Papaloapan, e integrantes del club de atletismo Yuta Xi Manga. Y fueron identificadas como Georgina Luis Espiridión, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe.

El accidente ocurrió la tarde de ayer en el ejido Los Maquilles, sobre la carretera federal 145. La camioneta en la que viajaban, según el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se salió del camino.

Las deportistas regresaban a sus comunidades de origen tras participar en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026.