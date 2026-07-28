Lima. La derechista Keiko Fujimori juró como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asume oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50 mil votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

Tras asumir el cargo, Fujimori aseguró que su mandato se ceñirá a los cinco años para el que fue elegida (2026-2031), "ni un día más" ante los temores que suscita en la oposición un eventual intento de perpetuarse en el poder, como trató de hacer su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

"Empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años, ni un día más", sostuvo Fujimori en su discurso de investidura, donde aseveró que asume la Presidencia "con profunda humildad, con el conocimiento de la magnitud que esta responsabilidad y con el corazón lleno de fe en el destino de nuestra patria".

La hija y heredera política del expresidente Fujimori inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.

La primera mujer en ser elegida presidenta de Perú llegó al Palacio Legislativo tras haber mantenido previamente reuniones con los presidentes y delegados de los países que asisten la ceremonia, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y ocho presidentes de países de América Latina.

Entre los asistentes al acto hay diez jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast, de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

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De izquierda a derecha: el presidente de Chile, José Antonio Kast, tomando una fotografía; canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Panamá; José Raúl Mulino; la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura. Foto: EFE

Fuerzas Armadas asumirán operaciones de seguridad en zonas de Perú

Fujimori anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad y control del orden interno en las zonas del país declaradas en estado de emergencia para enfrentar el embate del crimen organizado y la delincuencia.

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional", señaló

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El anuncio se produjo luego de que la presidenta dijera que su prioridad serán "dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno El Niño y Seguridad ciudadana”.

Aseguró que se fortalecerá a la Policía Nacional. "Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien".

Anticipó que pondrá en marcha un plan de contingencia nacional "que romperá la lógica de la reacción tardía para pasar a la prevención oportuna" de "El Niño" consistente en un inusitado calentamiento del mar que genera lluvias torrenciales e inundaciones en las costas de Perú y también de Ecuador.

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"Los agricultores que se vean afectados por este fenómeno, recibirán asistencia técnica y financiera. Nuestro agricultores no están solos", apuntó al anunciar una serie de obras de prevención como limpieza de cauces de ríos y protecciones ribereñas.

El segundo objetivo de su gobierno, explicó, "será mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, desde la gestación hasta la tercera edad”.

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Aumento al salario mínimo

Fujimori anunció que su gobierno aumentará en un 15% el salario mínimo, que pasará de mil 130 soles (331 dólares) a mil 300 soles (381 dólares).

"Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a mil 300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral", dijo.

Keiko Fujimori dice que recibe "un Estado a la deriva"

La jefa de Estado afirmó que "el diagnóstico de nuestra patria es complejo y doloroso" y que ha recibido "un Estado a la deriva por la carencia de una visión estratégica" que atienda a los pobladores más necesitados.

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"Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sobre todo de quienes durante demasiado tiempo se han mantenido al margen del desarrollo", expresó Fujimori, al atribuir la incapacidad del Estado peruano a "décadas de gobiernos que renunciaron a cerrar las brechas".

Asimismo, la presidenta que gobernará Perú en el quinquenio 2026-2031 agregó que recibe un Estado "debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos".

Señaló que, en muchos casos, las instituciones "cayeron en manos de intereses poco transparentes para obtener beneficios y privilegios", a través de la contratación pública y la regulación del Estado "en desmedro de los ciudadanos y de la libre competencia".

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Se fijó como otro objetivo construir "un Estado al servicio de los ciudadanos. Un Estado que facilita la inversión y el desarrollo, en lugar de crear obstáculos".

Fujimori lanzó además un llamado a la unidad a la oposición, a gobernadores regionales y alcaldes. "Tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Trabajemos como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”.

La dirigente se declaró empeñada "en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas de Perú”.

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Fujimori se compromete a preservar "la soberanía nacional, la libertad y la democracia"

Fujimori juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar "la soberanía nacional, la libertad y la democracia".

"Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados", dijo la flamante mandataria peruana.

"Respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia católica en la formación cultural y moral de Perú. Trabajaré por un país seguro, próspero y unido", añadió.

Tras el juramento, Fujimori recibió la banda presidencial de manos de su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, en su calidad de presidente del Senado.

Keiko Fujimori, nueva presidenta de Perú. Foto: AFP

Seguidamente, Fujimori ofrecerá su primer discurso como jefa de Estado para anunciar las primeras medidas que tomará en su mandato, y posteriormente está previsto que se dirija también a pie hasta el Palacio de hgobierno de Lima, donde entrará por primera vez como presidenta tras haber vivido de joven en él como primera dama durante el periodo presidencial de su padre.

Allí tiene previsto ofrecer un almuerzo a las delegaciones invitadas y en la tarde dirigirá la ceremonia oficial de nombramiento de su gabinete ministerial, de los que ya se conocen los nombres de las carteras clave.

El primer vicepresidente, Luis Galarreta, ejercerá de primer ministro, mientras que la cartera de Relaciones Exteriores estará en manos del periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, quien respaldó a Fujimori en la segunda vuelta, y la de Economía y Finanzas la asumirá Elmer Cuba, quien ha sido parte de la junta directiva del Banco Central (2016-2020).

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