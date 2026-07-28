Mexicali. - Un exmando, el ex director de Seguridad, Pedro Ariel Mendivil García y policías de Mexicali, fueron detenidos tras un operativo realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch, de la Marina, el Ejército y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los acusan de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

En un comunicado de prensa, la fiscalía compartió imágenes de la detención e informó que la orden de aprehensión fue ejecutada durante la mañana de este martes, además precisó que a los acusados se les señala de participar directamente o por omisión.

“Fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Pedro “N”, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali; del excomandante Luis Alfonso “N”, así como de diversos elementos en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) (...) La captura se realizó la mañana de este martes en la capital del estado como resultado de una investigación”, informó la autoridad.

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El exfuncionario grabó un video que circula en redes sociales en el que advertía sobre su detención. En esa misma grabación responsabilizó a la fiscal de Baja California, Ma Elena Andrade, sobre cualquier daño a su integridad, además de asegurar que se trató de un acto de venganza debido a los conflictos que mantiene con el gobierno local.

“No es algo circunstancial, es algo entramado, fabricado, planificado, me parece que lo han hecho de una forma burda y apresurada como ha ocurrido cada vez que se publica un audio... A mí me tocó ser la respuesta al quinto audio (...) por eso hoy les hago de su conocimiento que me voy a entregar voluntariamente, sin violencia, y no voy a permitir provocaciones" dijo al tiempo de responsabilizar a la fiscalía estatal de su integridad al ser detenido y durante su proceso penal.

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Mendivil García fue fiscal en Mexicali durante 2019, en la administración del primer gobierno morenista bajo el mando del exgobernador Jaime Bonilla; en 2021 ocupó el cargo de director de Seguridad Pública Municipal también de origen morenista.

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