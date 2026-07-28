El próximo jueves 6 de agosto empezará la pretemporada de la NFL con el tradicional Juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio, y unos días más tarde, comenzarán los partidos entre los equipos de la liga rumbo a la temporada número 107.

Los Panthers de Carolina y los Cardinals de Arizona se enfrentarán en el Tom Benson Hall of Fame Stadium a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, pero ese partido no será transmitido en México.

Después, el jueves 13 de agosto, se llevarán a cabo seis partidos que marcan el inicio oficial de la Semana 1 de pretemporada. A continuación, te contamos cuáles son los partidos y sus horarios.

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Estos son los partidos de la Semana 1 de pretemporada en la NFL

Todos los horarios son con el tiempo de la Ciudad de México. Entre paréntesis están los partidos que serán transmitidos por NFL Network.

Jueves 13 de agosto

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Detroit Lions vs Cincinnati Bengals, 17:00 horas

Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers, 17:00 horas (NFL Network)

Indianapolis Colts vs. New England Patriots, 17:30 horas

LA Chargers vs. Houston Texans, 18:00 horas

Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders, 18:00 horas

Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers, 19:00 horas (NFL Network)

Viernes 14 de agosto

Denver Broncos vs. Atlanta Falcons, 17:00 horas

Tampa Bay Buccaneers vs. NY Jets, 17:00 horas

Miami Dolphins vs. Washington Commanders, 17:00 horas

Sábado 15 de agosto

Carolina Panthers vs. Buffalo Bills, 11:00 horas

Cleveland Browns vs. Chicago Bears, 11:00 horas

Minnesota Vikings vs. NY Giants, 11:00 horas

LA Rams vs. Kansas City Chiefs, 14:00 horas

Jacksonville Jaguars vs. New Orleans Saints, 14:00 horas

Philadelphia Eagles vs. Baltimore Ravens, 17:00 horas

Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks, 16:00 horas

¿CUÁNDO EMPIEZA LA TEMPORADA REGULAR DE LA NFL?

El próximo 9 de septiembre se llevará a cabo el Kickoff Game de la NFL en la reedición del último Super Bowl entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England en el Lumen Field.

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