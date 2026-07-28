[Publicidad]
El próximo jueves 6 de agosto empezará la pretemporada de la NFL con el tradicional Juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio, y unos días más tarde, comenzarán los partidos entre los equipos de la liga rumbo a la temporada número 107.
Los Panthers de Carolina y los Cardinals de Arizona se enfrentarán en el Tom Benson Hall of Fame Stadium a las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, pero ese partido no será transmitido en México.
Después, el jueves 13 de agosto, se llevarán a cabo seis partidos que marcan el inicio oficial de la Semana 1 de pretemporada. A continuación, te contamos cuáles son los partidos y sus horarios.
Lee también Nuevo plan de FIFA para operación de 20 mil millones de dólares enfurece a UEFA
Estos son los partidos de la Semana 1 de pretemporada en la NFL
Todos los horarios son con el tiempo de la Ciudad de México. Entre paréntesis están los partidos que serán transmitidos por NFL Network.
Jueves 13 de agosto
[Publicidad]
- Detroit Lions vs Cincinnati Bengals, 17:00 horas
- Green Bay Packers vs. Pittsburgh Steelers, 17:00 horas (NFL Network)
- Indianapolis Colts vs. New England Patriots, 17:30 horas
- LA Chargers vs. Houston Texans, 18:00 horas
- Arizona Cardinals vs. Las Vegas Raiders, 18:00 horas
- Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers, 19:00 horas (NFL Network)
Viernes 14 de agosto
- Denver Broncos vs. Atlanta Falcons, 17:00 horas
- Tampa Bay Buccaneers vs. NY Jets, 17:00 horas
- Miami Dolphins vs. Washington Commanders, 17:00 horas
Sábado 15 de agosto
- Carolina Panthers vs. Buffalo Bills, 11:00 horas
- Cleveland Browns vs. Chicago Bears, 11:00 horas
- Minnesota Vikings vs. NY Giants, 11:00 horas
- LA Rams vs. Kansas City Chiefs, 14:00 horas
- Jacksonville Jaguars vs. New Orleans Saints, 14:00 horas
- Philadelphia Eagles vs. Baltimore Ravens, 17:00 horas
- Dallas Cowboys vs. Seattle Seahawks, 16:00 horas
¿CUÁNDO EMPIEZA LA TEMPORADA REGULAR DE LA NFL?
El próximo 9 de septiembre se llevará a cabo el Kickoff Game de la NFL en la reedición del último Super Bowl entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de New England en el Lumen Field.
[Publicidad]
Lee también Zinedine Zidane cumple "un sueño" y llega a la Selección de Francia
[Publicidad]
Más información
Nación
Disminuye inseguridad alimentaria en México, revela informe internacional; reporta además aumento de obesidad
Universal Deportes
Rodrigo Pacheco vive una noche histórica; consigue su primera victoria en el Abierto de Los Cabos
Metrópoli
Activan alerta naranja por lluvias fuertes en alcaldías de la CDMX; se espera una acumulación de 30 y 40 mm esta noche
Universal Deportes
Liga MX: Estos son los partidos de la Jornada 3 que se verán por televisión abierta